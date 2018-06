OPES Solutions liefert Solarmodule für über 100.000 Mietfahrräder

Berlin (ots) - Bike-Sharing-Markt könnte bis 2022 auf 9,2Milliarden Euro Umsatz wachsenOPES Solutions, ein führender Anbieter von Off-Grid-Solarmodulen,wird im Mai und Juni dieses Jahres über 100.000 Spezialmodule fürMietfahrräder ausliefern. Mit Hilfe der netzunabhängigenStromversorgung durch die OPES Module sind die Räder in der Lage,durchgehend aktiv mit dem Vermieter zu kommunizieren. Dadurch könnenWartungs- und Logistikkonzepte erfolgreich umgesetzt werden.Bilder zum Download: https://goo.gl/w8qAWr (Bildquelle: Fusen AS)"Das Bike-Sharing-Beispiel zeigt, wie durch Digitalisierunginnerhalb weniger Monate neue Märkte und Geschäftsmodelle fürOffgrid-Solarmodule entstehen - und das quasi aus dem Nichts. Nochvor einem Jahr waren Mieträder mit Solarmodulen die Ausnahme, nunwächst der Markt sprunghaft", so Robert Händel, Gründer und CEO vonOPES Solutions.Auf Grundlage von Untersuchungen und Studien des Earth PolicyInstitute, der Unternehmensberatung Roland Berger und des ChineseScientific Research Institute schätzt OPES Solutions, dass derglobale Mietfahrradmarkt bis zum Jahr 2022 ein Volumen von rund 9,2Milliarden Euro erreichen könnte. Weltweit gibt es aktuell rund 23Millionen Mietfahrräder in über 304 Städten. Die meisten davon inChina, mit den Städten Shenzhen, Chengdu und Beijing als führendenStandorten.Besondere Anforderungen an ModuleDie Anwendung am Mietfahrrad stellt besondere technischeAnforderungen an die Module. Sie müssen widerstandsfähig, leicht undeffizient sein, gleichzeitig ist eine preiswerte Produktion in hohenStückzahlen notwendig. Zusätzlich sollen Schmutz und Aufklebermöglichst schlecht haften.Besonders gefragt sind derzeit größere Module mit rund 5 WattLeistung, die beispielsweise am Transportkorb des Fahrrads befestigtwerden. Im Vergleich zu den häufig eingesetzten Modulen mit 0,5 bis 2Watt Leistung, verfügen sie über mehr Leistungsreserven. Dadurchliefern sie auch dann ausreichend Energie, wenn das Fahrradzwischenzeitlich im Schatten geparkt wird.Um die Anforderungen der Vermieter zu erfüllen, setzt OPESSolutions auf die Kombination aus Entwicklungs-Know-How undautomatisierter Fertigung. Dafür nutzt das Unternehmen unter anderempatentierte Laser- und Stringer-Verfahren, die den Durchsatz imVergleich zu herkömmlichen Verfahren vervielfachen. "OPES isexpanding its manufacturing platform to prepare for further growth inour segment. We are expecting many new applications foroffgrid-modules", ergänzt Robert Händel.Über OPES SolutionsOPES Solutions ist ein führender Anbieter von Solarmodulen fürdie netzunabhängige Stromversorgung. Das Unternehmen entwickelt undproduziert zertifizierte Module mit Leistungen von 0,9 bis 270 Watt,die sich durch flexibles Design, ein besonders gutesPreis-Leistungsverhältnis und Langlebigkeit auszeichnen. Zu denForschungs- und Entwicklungspartnern von OPES Solutions gehört dasFraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik. Die Produktentwicklungund der Support haben ihren Sitz in Deutschland, die Fertigungbefindet sich im chinesischen Changzhou.http://www.opes-solutions.com/Pressekontakt:Robert Händel, OPES Solutions, Tel. +49 (0) 30-284 237 80Original-Content von: OPES Solutions, übermittelt durch news aktuell