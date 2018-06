OPEC und OPEC+: Das Wichtigste im Überblick

Zum Wochenende machten Meldungen die Runde, wonach die sogenannte OPEC+ einer höhere Ölförderung beschlossen habe. Die aktuelle Förderbeschränkung bleibe zwar bestehen, soll in den nächsten Wochen und Monaten aber bis ans Limit ausgereizt werden. Das entspricht einem Anstieg des Fördervolumens von bis zu einer Million Barrel pro Tag.

Soweit die aktuelle Meldung. Doch wenn es dir so wie mir geht, bist du vielleicht über den Begriff der OPEC+ gestolpert. Lass uns daher am besten mal schauen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.

Das Plus weist auf einen wichtigen Öl-Vertreter hin

Wie du vielleicht schon weist, steht der Name OPEC für die Organisation erdölexportierender Länder. Allerdings gehören nicht alle Staaten, die Öl fördern und exportieren, der OPEC an, sondern lediglich ein beschränkter Kreis.

Gegenwärtig besitzt die OPEC 14 ordentliche Mitglieder. Diese sind Algerien, Angola, Ecuador, Äquatorialguinea, Gabun, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela.

Wie dir womöglich aufgefallen ist, fehlen in dieser Liste einige sehr wichtige Fördernationen. Und da zunehmend Russland mit den besagten ordentlichen Mitgliedern kooperiert und auch auf den wichtigen OPEC-Treffen vertreten ist, hat sich in der Folge der Begriff von OPEC+ für diesen nun erweiterten Zusammenschluss etabliert.

Was das nun bedeutet

Durch den erweiterten, wenn auch loseren Zusammenschluss von OPEC+ hat sich inzwischen auch wieder der Einflussbereich der OPEC ausgedehnt. Im Rahmen des niedrigen Ölpreisniveaus der vergangenen Jahre kamen zunehmend Berichte auf, wonach die einst mächtige OPEC die Kontrolle über den Ölpreis verloren habe.

Dieses Blatt hat sich jedoch gewendet, seitdem bekannt wurde, dass auch Russland sich an den beschlossenen Maßnahmen beteiligt. Sprich, die OPEC+ hat durch den erweiterten Kreis mehr Möglichkeiten zu agieren und den Ölpreis in eine gewünschte Richtung zu leiten.

Investoren, die auch nur irgendwie von den Ölpreisen tangiert werden, sollten daher womöglich in Zukunft darauf achten, ob dieser losere Zusammenschluss auch weiterhin hält. Denn sollte dieses Plus zu irgendeinem Zeitpunkt wieder verschwinden, könnte auch das damit einhergehende Plus an Marktmacht wieder der Vergangenheit angehören.