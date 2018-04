OPCW: Bericht zum Fall Skripal nächste Woche

DEN HAAG (dpa-AFX) - Im Fall der Nervengift-Attacke auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal erwartet die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in der kommenden Woche die Ergebnisse der Laboruntersuchungen.



Ein Bericht werde dann Großbritannien übergeben, teilte die OPCW am Mittwoch bei der Sondersitzung ihres Exekutivrates in Den Haag mit. Großbritannien hatte bereits angekündigt, dass der Bericht auch anderen Vertragsstaaten zur Verfügung gestellt werden sollte. OPCW-Experten hatten Proben im britischen Salisbury entnommen sowie auch Blutproben der Opfer bekommen. Diese werden in internationalen Labors analysiert./ab/DP/jha