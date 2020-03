ON Semiconductor: Tut sich da was?

Per 18.03.2020, 11:11 Uhr wird für die Aktie ON Semiconductor am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 11.51 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter".

ON Semiconductor haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ON Semiconductor beläuft sich mittlerweile auf 20,31 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 11,55 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -43,13 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,81 USD. Somit ist die Aktie mit -44,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist ON Semiconductor mit einem Wert von 12,42 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,79 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für ON Semiconductor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 74,76 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass ON Semiconductor momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist ON Semiconductor auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,39). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. ON Semiconductor wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.