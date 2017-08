Köln (ots) -Im Australien der Zukunft leben die sogenannten Hairypeople aus denGeschichten der australischen Ureinwohner unter den Menschen. Siesind in Ghettos untergebracht und müssen sich gegen Diskriminierungund Ausbeutung zur Wehr setzen. ONE zeigt die erste Staffel deramerikanisch-australischen Dramaserie "Cleverman" mit sechs Folgen ineiner deutschlandweiten Premiere ab 5. September 2017, immerdienstags um 22.55 Uhr.Im Mittelpunkt der Geschichte steht Koen West (Hunter Page-Lochard),der sich dem Kampf gegen die sein Volk unterdrückende ContainmentAuthority anschließt. Als Nachfolger des letzten Cleverman, einesAuserwählten unter den Aborigines, verfügt er über besondere Kräfte,die eigentlich an seinen Halbbruder Waruu (Rob Collins) gehen sollten- der seiner Kultur viel näher steht.Produzent Ryan Griffen, selbst Angehöriger der Aborigines, legte beiseiner sozio-politischen Science-Fiction-Serie Wert aufAuthentizität. So besetzte er "Cleverman" mit einem weitestgehend ausaustralischen Ureinwohnern bestehenden Cast. Die übernatürlichenHairypeople sprechen die Aborigines-Sprache Gumbaynggirr. Musikalischunterlegt ist die Serie mit indigenem Hip-Hop.Zum festen Cast der von Kritikern gefeierten Serie gehören außerdemRyan Corr ("Packed to the Rafters"), Frances O'Connor ("The Missing")und "Game of Thrones"-Star Iain Glen."Cleverman", ab 5. September 2017, immer dienstags, 22.55 Uhr, inONE.Fotos finden Sie unter ard-foto.dehttps://presselounge.wdr.dehttpls://twitter.com/WDR_PressePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel.: 0221 220 4603EMail: sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell