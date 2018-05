ONE SHOT - das 100.000 Euro Hole-in-one der Casino-Golftage von Zell am See-Kaprun - BILD

Am 9. Mai fand die offizielle Auftaktveranstaltung derCasino-Golftage statt, bei denen von 13. bis 16. September2018 100.000 Euro und zwei Audi Q2 quattro gewonnen werdenkönnen.Zell am See-Kaprun (ots) - Zell am See-Kaprun, 9. Mai 2018:Driven, chippen, genießen und gewinnen - lautet die Devise derCasino-Golf-Tage in Zell am See-Kaprun von 13. bis 16. September 2018mit dem ONE SHOT Event an den Abenden von 13. bis 15. September. DasVeranstaltungshighlight im Herbst wurde zum Auftakt der Ski & Golf WMam 9. Mai feierlich am Golfplatz präsentiert. Gleich im Anschlusswurde die Ski & Golf WM offiziell eröffnet.Das Green des Golfplatzes Zell am See-Kaprun mit herrlichem Blickauf den Kitzsteinhorn Gletscher bot den perfekten Rahmen für diePressekonferenz. Neben den zwei ausgezeichneten 18-Loch-Golfplätzender Region, auf denen zwei Turniere im Rahmen der Casino-Golftageausgetragen werden, ist das Casino Zell am See ein logischer Partnerdes ONE SHOT Events. In der einzigartigen Location direkt am See wirdtäglich das Glück herausgefordert - wie auch beim Golfen. Beim ONESHOT von 13. bis 15. September von jeweils 18.00 bis 22.00 Uhr wirddaher nicht etwa vom Golfplatz abgeschlagen, sondern von derPanorama-Terrasse des Casinos. Etwa 120 Meter weiter draußen schwimmtam glasklaren Zeller See das Inselgreen und die Chance auf 100.000 ?.Wer das Hole-in-one macht, ist - im wahrsten Sinne des Wortes - miteinem Schlag um 100.000 ? reicher.Für eine Teilnahmegebühr von ? 30,00 kann jeder, egal obNichtgolfer, Anfänger oder Amateur, sein Glück einmalig versuchen.Casino-Jetons im Wert von ? 15,00 sind inkludiert. Auch Profis sindherzlich willkommen, ihr Können zu zeigen - außer Konkurrenz verstehtsich. Und alle Spontanentschlossenen können ganz einfach ohneAnmeldung vor Ort vorbeischauen und mit einem gültigen Ausweis(Mindestalter 18 Jahre) teilnehmen.Zwtl.: Die "Hole-in-one Festspiele"Um die Vielfalt an Event- und Sportmöglichkeiten in Zell amSee-Kaprun herauszustreichen und besonders das Thema Golfhervorzuheben, wurden heuer die Casino-Golftage erstmalig ins

Leben gerufen. Und sie warten gleich mit drei großartigen Hole-in-one

Leben gerufen. Und sie warten gleich mit drei großartigen Hole-in-one
Gewinnen auf : An dem verlängerten Wochenende von 13. bis 16.September gibt es neben den 100.000 Euro beim ONE SHOT auch noch zweiAudi Q2 quattro zu gewinnen - bei einem Hole-in-one beim Tauern SpaGolfturnier und beim Schmitten Downhill Golf.Zwtl.: Abwechslungsreiches RahmenprogrammDie Zell am See-Kaprun Trophy eröffnet die Casino-Golftage amDonnerstag, den 13. September um 09:30 Uhr am Golfplatz. Am Samstag,15. September, geht es bergauf um bergab zu schlagen beimeinzigartigen Schmitten Downhill Golf. Bei diesem besonderenGolfevent fährt man mit der Gondel auf den Zeller HausbergSchmittenhöhe, packt auf 2.000 m Seehöhe den Driver aus und locht ein - und gewinnt einen Audi Q2 quattro bei einem Hole-in-one. Denfeierlichen Abschluss am Sonntag, den 16. September, bildet derTauern Spa Golf Cup mit Verteilung der Startgeschenke ab 08.00 Uhr.Auch hier erhält der Hole-in-one Spieler einen Audi Q2 quattro. DieSiegerehrung mit anschließendem Gourmetdinner findet im Tauern SpaKaprun statt, das kürzlich zur beliebtesten Therme Österreichsgewählt wurde. Perfektes Ambiente, um nach dem ereignisreichenGolf-Wochenende auf 20.000m² in 11 Pools und 10 Saunen undDampfbädern zu entspannen.Zwtl.: Bedeutung für die Region"Das Golf eine enorme Bedeutung bei uns in der Region hat und esviele Möglichkeiten für einen Golf-Urlaub gibt, wird mit derVeranstaltung im Herbst deutlich gezeigt. Wir als Zell am See-Kaprunsehen es als unsere Aufgabe, das Thema Golf innovativ und neuwertigdarzustellen, Golf-Reisen zu fördern und Golffans zu uns zubringen.", sagt Mag. Georg Segl im Rahmen der ONE SHOTPressekonferenz.Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun,ergänzt: "Diese einmalige Kombination von Gletscher, Bergen und Seehat nur Zell am See-Kaprun. Somit kommt man bei uns direkt vom Schneezum Green am Golfplatz. Damit stechen wir als Region wieder einmalhervor. Bei den Casino-Golftagen punkten wir mit einem einmaligenRahmenprogramm und vor allem mit den erstklassigen, attraktivenHole-in-one Gewinnen."Im Golfclub Zell am See-Kaprun werden wöchentlich Platzreife-Kursefür Anfänger angeboten, genauso wie Camps und Privatstunden um amKönnen zu feilen. In diesem Sinne: "Bis bald am Tee, schönes Spielund viel Glück beim ONE SHOT in Zell am See-Kaprun".