Köln (ots) - Die einzige Talkshow über TV-Serien im deutschen Fernsehen bekommt ein neues Kritiker-Panel. Gewohnt meinungsstark, verbal versiert und vor allem unangepasst setzt die vierte Folge der zweiten Staffel von "SERIöS - Das Serienquartett" in ONE ansonsten da an, wo die letzte Folge aufgehört hat.Sarah Kuttner, Emily Thomey, Hanna Huge und Robert Hofmann sind "die Neuen" im seriösen Quartett. Sie sind alle wahre Expert*innen, die professionell alles und meistens sogar schon vor dem Serienstart gucken. Alle Vier haben sich schon seit längerem auf eine professionelle Serienkritik spezialisiert und dadurch ein Wissen angehäuft, das sie bereits erfolgreich auf eigenen sozialen Kanälen weitergeben: in Podcasts ("Das kleine Fernsehballett", "Glotz und Gloria"), auf YouTube ("Robert Hofmann") oder auf einer Branchenseite im Netz ("Serienjunkies.de")."Von Beginn an gab es die Idee, die Panel-Konstellation hin und wieder auch zu verändern, um in der Sendung unterschiedliche Perspektiven auf das Genre ,Serien' zu erhalten", so die verantwortliche ONE-Redakteurin Silke Holgersson. "Durch Corona hatten unsere vier bisherigen Teilnehmer Kurt Krömer, Annie Hoffmann, Annette Hess und Ralf Husmann überraschenderweise sehr viele andere unvorhergesehene Projekte. Das war die Gelegenheit, generell über eine Format-Weiterentwicklung mit einem neuen Panel nachzudenken. Die Idee sollte dann möglichst schnell umgesetzt werden, da der Stellenwert von Streamingdiensten und neuen Serien gerade in der Coronazeit für viele Zuschauer*innen/ User*innen enorm an Bedeutung zugenommen hat."Nicht alles in der Talkshow in ONE ist ab sofort anders. Was bleibt, sind die Spielregeln des Diskussionsformats. Die Kritiker*innen bestimmen selbst, welche Serien sie in den Blick nehmen möchten, und bringen so manch unentdeckte Perle oder unauffällige Produktion auf hohem Niveau ans Licht. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind, stehen die Expert*innen doch alle auf gut gemachte Serien, und das Beste ist: Jede*r "tickt" anders. Zu jeder der vorgestellten Serien wird es vier deutlich unterschiedliche Positionen geben.In der ersten gemeinsamen Folge spricht das neue Serienquartett über die Netflix-Produktion "Hollywood" (1. Staffel seit 1. Mai 2020 bei Netflix verfügbar), "The Great" (ab 26. Juni 2020 bei Starzplay verfügbar), "Call my Agent" (alle drei Staffeln auf dem Sony Channel verfügbar) und "Warten auf'n Bus" (eine Produktion für den rbb, in der ARD-Mediathek verfügbar).Die neue Folge von "SERIöS - Das Serienquartett" läuft am 30. Juni ab 21.50 Uhr (Länge: 60 Minuten) in ONE, online wird sie bereits ab 14 Uhr zu sehen sein.