ONE GROUP startet Vertrieb des ProReal Deutschland 6 / ONE GROUP setzt weiter auf bewährtes Konzept mit kurzer Laufzeit und erhöht Sicherheitsprofil durch externe Mittelverwendungskontrolle

Hamburg (ots) - Mit dem ProReal Deutschland 6 führt die HamburgerONE GROUP ihre bewährte Wohnimmobilien-Kurzläuferserie fort undlanciert eine neue Namensschuldverschreibung. Der Verkaufsprospektwurde vergangene Woche durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Schwerpunkt bleibtdas Wohnimmobiliensegment in wirtschaftsstarken deutschenMetropolregionen. Finanziert werden sowohl Neubau- als auchRevitalisierungsvorhaben.Neu beim ProReal Deutschland 6: Die Einhaltung der definiertenInvestitionskriterien wird fortan von einem externenMittelverwendungskontrolleur überwacht. "Unsere Partner undInvestoren schätzen die kurze Laufzeit unserer Investitionsformensowie die verlässlichen Zahlungsströme" so Malte Thies,Geschäftsführer der ONE GROUP.Die geplante Laufzeit beträgt 3 Jahre zuzüglich einer etwaigenVerlängerungsoption. Die geplante Verzinsung liegt bei 6,0 % p. a. ab01.01.2019. Zudem ist eine anfängliche Verzinsung in Höhe von 3,0 %p. a. während der Platzierungsphase vorgesehen. Anleger können sicham neuen ProReal Deutschland 6 ab 10.000 Euro zuzüglich 3,5 % Agiobeteiligen und sich über geplante halbjährliche Zinszahlungen freuen."Wir freuen uns, direkt nach prospektkonformer Rückzahlung desProReal Deutschland Fonds 3, die erfolgreiche ProReal-Seriefortzusetzen", so Bernhard Bucher, Co-Geschäftsführer der ONE GROUP.Auch beim neuen ProReal Deutschland Produkt profitieren Anleger voneinem Erfolgsgespann: Als Tochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AGbesitzt die ONE GROUP exklusiven Zugang zu hochwertigen Bauvorhaben.Die mögliche Investmentpipeline der ISARIA Wohnbau AG umfasst aktuellWohnungsbauprojekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 2 MilliardenEuro. Neben einer erwiesenen Expertise und einer solidenEigenkapitalausstattung von 84 Millionen Euro der ISARIA Wohnbau AGsind zudem hohe stille Reserven in den Projekten vorhanden.Über die ONE GROUP:Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter vonInvestmentprodukten im Wohnimmobiliensegment. Das unabhängigeTochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AG konzentriert sich auf diealternative Finanzierung von Immobilienprojekten mit dem Fokus aufWohnimmobilien im Bereich von Neubau- und Revitalisierungsvorhaben indeutschen Metropolregionen. Seit 2012 hat die ONE GROUP mit denProReal Deutschland-Produkten rund 220 Millionen Euro Kapitaleingeworben und erfolgreich investiert. Mehr als 7.000 Investorenhaben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt und in dieKurzläuferserie investiert.