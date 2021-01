OMV: Nach zögerlichem Start geben die Bullen Vollgas

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die OMV-Aktie vollzog am 4. Januar einen durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr. Der Kurs konnte zwar zunächst in der Spitze bis auf 33,88 Euro vordringen, es gelang den Bullen aber nicht, das erhöhte Kursniveau zu behaupten. So fiel der Kurs schnell wieder auf 32,02 Euro zurück.

Erst im weiteren Verlauf der letzten Woche, verbesserten die Käufer ihre Performance. Sie



