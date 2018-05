OMV und Gazprom: Alles halb so wild?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Der Chef des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV, Rainer Seele, hält die Kritik an der Pipeline Nord Stream 2 für überzogen. „Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Nord Stream 2 gebaut wird, damit die Kapazitäten in der Ukraine überhaupt nicht mehr genutzt werden“, zitiert der österreichische Standard den Manager, der seit 2015 bei OMV an der Spitze steht. Damit will ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.