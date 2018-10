OMV startet Rollout von OMV Smart Toll, einer europaweit einheitlichen Mautlösung für LKW

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Wien (ots) -* Start von OMV Smart Toll Europe ab November 2018 in Österreichund Ungarn* Kooperation von OMV und Kapsch für die Bereitstellung einereuropaweit einheitlichen elektronischen Mautdienstleistung (EETS) fürLKW* Full-Service-Angebot inklusive Abrechnung über die OMV CardUnterschiedliche Mautsysteme stellen international tätigeTransportunternehmen in Europa vor große Herausforderungen, weilmitunter jedes Land und sogar einzelne Autobahnen unterschiedlicheMautboxen sowie unterschiedliche Zahlungsarten mit sich bringen.Ab sofort steht mit OMV Smart Toll Europe eine europaweiteinheitliche Mautlösung auf Basis der EETS-Technologie (EuropeanElectronic Toll Service) zur Verfügung. Nutzer der OMV Card könnensich für OMV Smart Toll Europe entscheiden, um diverse Mautstationen,Brücken und Tunnel bargeldlos zu passieren. Die Abrechnung derangefallenen Maut- und Tunnelgebühren erfolgt wie gewohnt zentraldurch die OMV. Die Mautbox wurde von Kapsch TrafficCom entwickelt.Der Verrechnungsservice wird über tolltickets, ein Unternehmen derKapsch Group, abgewickelt und startet ab November in Österreich undUngarn. Zeitnah werden andere europäische Länder - unter anderemDeutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Belgien -folgen.Zwtl.: Eine Box, eine Rechnung, ein VertragSchon jetzt offeriert OMV internationalen Transportfirmen mit derOMV Card ein maßgeschneidertes Full-Service-Angebot. Neben einemdichten Netz an OMV- und ROUTEX-Tankstellen in ganz Europa, an denenhochwertige Kraftstoffe bezogen werden können, bietet esKarteninhabern bereits heute integrierte nationale Mautlösungen fürüber 20 europäische Länder sowie die zentrale Abrechnung vonTreibstoffen, Mauten, Schmiermitteln und Zubehör.Durch die Einführung von OMV Smart Toll Europe wird das schonbisher breit aufgestellte Serviceangebot der OMV im Bereich Mautennun erweitert: Der Kunde muss sich nicht länger mit den lokalenMautsystemen oder unterschiedlichen Mautboxen auseinandersetzen; dieBezahlung erfolgt bargeldlos über die OMV Card und ist transparent,einfach und verlässlich - alles mit nur einer Box, einer Rechnung undeinem Vertrag. "Mit OMV Smart Toll Europe bieten wir unseren Kundeneine zukunftsgerichtete und individuell abgestimmte Mautlösung fürganz Europa. Damit nehmen wir die Initiative der EuropäischenKommission für eine Harmonisierung der Mautsysteme in Europa auf undstellen eine unkomplizierte und transparente Lösung zur Verfügung.Wir freuen uns auf den Rollout und die sukzessive Erweiterung desEinsatzgebietes und danken unserem Partner Kapsch TrafficCom für diegroßartige Zusammenarbeit," meint Benedikt Hans, Head of Card beiOMV.Kapsch TrafficCom, der Experte für intelligente Verkehrssysteme,greift bei der Entwicklung der OMV Smart Toll Europe Mautbox aufjahrelange Erfahrung und umfassendes Knowhow über elektronischeMautsysteme und Verkehrstelematik-Lösungen zurück. Mit mehr als 120Millionen verkauften Mautboxen weltweit hat sich das Unternehmen alsGlobal Player für elektronische Mautsysteme etabliert. DieMautverrechnung wird durch tolltickets erbracht. Das Unternehmen derKapsch Group mit Sitz in Rosenheim hat im Februar 2018 die seitensder EU vorgeschriebene EETS-Akkreditierung erfolgreich abgeschlossen.Darüber hinaus bietet tolltickets ein breites Serviceangebot anMautlösungen für Privat- und Geschäftskunden an.Die Kooperation der Traditionsunternehmen OMV und Kapsch zeigt,wie über Branchengrenzen hinweg zukunftsweisende Lösungen umgesetztwerden und beweist somit die internationale Wettbewerbsfähigkeitösterreichischen Know-hows.Zwtl.: OMV AktiengesellschaftDie OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovativeEnergielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - inverantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd undeinem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMVAktiengesellschaft eines der größten börsennotiertenIndustrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMVüber eine starke Basis in Rumänien und Österreich und einausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, demMittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen.2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im BereichDownstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichenKapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehnLändern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowieDeutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH istBetreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2017 hat die OMV etwa 113 TWhGas verkauft.Zwtl.: Kapsch TrafficComKapsch TrafficCom ist ein Anbieter von intelligentenVerkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement,Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge.Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamteWertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponentenüber Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. DieMobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom helfen dabei, denStraßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger,effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zureduzieren.Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländernrund um den Globus hat Kapsch TrafficCom zu einem internationalanerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teilder Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien,Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehrals 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse(Symbol: KTCG). Die aktuell mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Umsatzvon rund 693,3. Mio. EUR.Zwtl.: tolltickets GmbHDie tolltickets GmbH ist ein führender Dienstleister im Bereichder europäischen Mautabrechnung und Bereitstellung von Mautproduktenan Privat- und Geschäftskunden. Nach Erfassen der Mauttransaktionenim jeweiligen Land erfolgt die Abrechnung aller Mautgebühren durchtolltickets mit dem Kunden aus einer Hand. Die tolltickets GmbH istdarüber hinaus als White-Label-Full-Service Provider fürTankkartenemittenten aktiv und versorgt diese und deren Endkunden mitallen relevanten Mautprodukten Europas. Seit Februar 2018 ist dietolltickets GmbH zertifizierter EETS Provider.Rückfragehinweis:Ecker & Partner: Barbara Puhr-Gall, Tel.: +4315993215, E-Mail: b.gall@eup.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell