OMV: Die Bullen geben noch nicht auf

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die OMV-Aktie war bis Ende Oktober in einem Abwärtstrend gefangen. Er endete am 29. Oktober auf einem Tief bei 18,61 Euro und leitete einen dynamischen Anstieg ein. Dieser konnte bis in den Januar hinein fortgesetzt werden. Je näher die Aktie der Marke von 38,00 Euro kam, desto zögerlicher wurden die Kursanstiege, sodass am 21. Januar bei 38,16 Euro das bisherige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung