OMV-Aktie: Das wird teuer!

In Bezug auf Russland macht die österreichische OMV derzeit Nägel mit Köpfen. Jegliche Verbindungen in das Land, welches einen völkerrechtswidrigen Krieg mit der Ukraine angezettelt hat, sollen so bald wie möglich gekappt werden. Das wird in der Bilanz nicht unbemerkt bleiben

Wie das „Handelsblatt" berichtet sind damit enorme Abschreibungen verbunden. Allein aufgrund eines Kredits für Nord Stream 2 werden wohl 987 Millionen



