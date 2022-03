OMV-Aktie: Das sah schon besser aus!

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Für die OMV-Aktie ist es bislang kein erfreuliches Jahr: An der Xetra hat das Papier seit Januar 17,08 Prozent verloren. In den vergangenen fünf Tagen passierte hingegen nicht viel: Der Kurs machte unterm Strich ein kleines Plus von 0,12 Prozent. Auch im Tagesverlauf bis 14:37 Uhr mitteleuropäischer Zeit verlor das OMV-Papier 0,93 Prozent und stand damit bei 41,60 Euro.

Durchschnittlich rund 16 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung