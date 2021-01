OMV Aktie: Neue Ölpreisrallye

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Der Öl- und Gaskonzern OMV konnte sich am Dienstag an die Spitze des österreichischen Leitindex ATX setzen. Zu Handelsschluss lag die Aktie mit 5,8 Prozent im Plus. OMV befand sich damit in guter Gesellschaft.

Auch Papiere von großen Branchenkonkurrenten wie BP, Chevron, Royal Dutch Shell oder ExxonMobil notierten allesamt unter den Gewinnern des Tages. An der Wall Street stieg der Subindex der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung