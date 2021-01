OMV Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die OMV-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Von Juni bis Oktober befand sich der Anteilsschein noch in einem Abwärtstrend, der den Kurs bis auf 18,63 Euro zurückkommen ließ. Doch Ende Oktober kehrten die Käufer an den Markt zurück und sorgten für einen Turnaround. Im Dezember wurde die 30-Euro-Marke überwunden, zu Beginn des neuen Jahres gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



