OMV Aktie: Gleich zwei Verkäufe?

Mal sehen, ob das klappt: Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV will das eigene Tankstellengeschäft in Deutschland verkaufen. Das Unternehmen hatte diesen Monat mitgeteilt, das über eine Tochter betriebene Tankstellennetz in Deutschland (Schwerpunkt süddeutscher Raum) veräußern zu wollen. Es geht dabei laut OMV um insgesamt 287 Tankstellen. An 195 dieser Tankstellen werde auch die „VIVA Genusswelt angeboten“. Der Verkaufsprozess ist gestartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



