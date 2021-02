OMV-Aktie: In 2020 gab es noch eine Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Viele Unternehmen hatten im vergangenen Jahr die Dividende aufgrund der Unsicherheit durch die weltweite Pandemie gestrichen, nicht so der Ölriese OMV. Er schüttete im vergangenen Jahr 1,85 Euro je Aktie aus. Der Ölpreis hat sich zudem weiter erholt und ist nicht mehr so günstig wie noch vor Monaten. Das spielt auch dem Unternehmen OMV in die Karten, denn dadurch kann das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



