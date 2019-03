OMR Oil LLC mit neuen vielversprechenden Öl-Bohrprojekten

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Ein Unternehmen geht seinen Weg. Sein Name: OMR OilLLC aus Kansas, USA. Geschäftszweck ist die Sicherung undanschließende Umsetzung von Öl- und Gasprojekten bzw. Förderrechtenin den USA. Die Firma hat mittlerweile 90 Förderprojekte in Kentuckyund Kansas realisiert und lässt die Fördermengen von ortsansässigenÖlraffinerien abholen und abrechnen. Dabei beteiligt sie privateInvestoren aus aller Welt an den einzelnen Projekten und damit amUnternehmenserfolg. Transparenz und Nachhaltigkeit stehen ImMittelpunkt der geschäftlichen Aktivitäten. So werdenumweltbelastende Maßnahmen wie "chemisches Fracking" (mit einemGemisch aus Wasser, Sand und chemischen Zusätzen Gesteinsschichtenaufbrechen) weitestgehend vermieden und sämtliche Produktionserträgekönnen jederzeit in den Registern der Raffinerie eingesehen werden.Außerdem haben Investoren die Möglichkeit per Online-Live-Übertragungdie Geschehnisse vor Ort bei der Ölförderung zu beobachten und alleFortschritte des jeweiligen Projektes an dem sie beteiligt sind, zuregistrieren. Der steigende Rohölpreis, (25% Preisanstieg in denletzten 3 Monaten) eine hohe Nachfrage und exzellenteFörderbedingungen machen die Arbeit von OMR Oil LLC (www.omr-oil.net) rentabel und bescheren den Investoren seit Jahrenlukrative Gewinne.Die Beteiligung an Rohöl-Förderprojekten setzt sich mehr und mehrbei Anlegern und Investoren durch, die sich nachhaltige undlangfristige Alternativen zu herkömmlichen Aktien- oderAnlageportfolios schaffen wollen. Denn das "schwarze Gold" ist inseiner Relevanz für die Weltwirtschaft einer der wichtigsten Faktorenim Ringen um Rohstoffe und Energie. Der Erschließung neuerRohöl-Vorkommen wird deshalb viel Aufmerksamkeit gewidmet und ist dieGrundlage von Erfolg oder Misserfolg. Auch die OMR Oil LLC konntesich für dieses Jahr neue Förderrechte sichern und konzentriert sichderzeit auf die Reaktivierung einer Förderquelle namens Hittle Field,in Cowley County, im Bundesstaat Kansas, wo in der Vergangenheitbereits 11 Millionen Barrel Rohöl gefördert wurden. Damit liegt dieProduktivität der Quelle im Ranking von Kansas als Hochburg derÖlförderung Amerikas an der 10. Stelle und rechtfertigt den Einsatzneuer Pumpen und einer sogenannten "Stimulation der Quellen", umseismografisch explorierte Vorkommen zeitnah abzupumpen und paralleldazu neue Vorkommen zu identifizieren. Die Besonderheit im HittleField-Projekt sind die beiden Produktionsschichten "Layton Sand" und"Arbuckle", die in ihrer historischen Erschließung mit Tagesmengenvon 5000 bis 10.000 Barrel viel Potential geboten haben und nunweitere hohe Ölkapazitäten vermuten lassen, die den Eignerngigantische Gewinne bescheren könnten.Auch dem Thema "Horizontal-Bohrungen" widmet sich OMR Oil LLCwieder verstärkt, was im Gegensatz zu den herkömmlichenVertikalbohrungen eine geringere Anzahl an Trockenbohrungen, dienicht auf Öl stoßen, bedeutet - also eine wesentlich höhereEffizienz. Dieses ist bei komplexen geologischen Rahmenbedingungenund bei unkonventionellen Vorkommen die passende Maßnahme, um dieErschließung sowie die ökonomische Ausbeutung des Vorkommensgewinnbringend zu gestalten. Um die Trefferquote bei Bohrungenzusätzlich zu erhöhen, werden geophysikalische Messmethodenbohrbegleitend angewandt. 3 D-Ergebnisse haben bestätigt, dass sichdie geplanten zwei Horizontalbohrungen (Shock West und Shock North)aufgrund der perfekten Gesteinsstruktur durchaus lohnen können,außerdem folgt das Unternehmen einem Branchenprimus, der SandridgeEnergy Inc., die aus einigen in der Nachbarschaft von OMR Oil LLCliegenden Quellen in der Vergangenheit Öl und Gas im Wert von über 60Mio. US-Dollar gefördert hat. Genügend gute Argumente also, um dereigenen Strategie weiter zu folgen und dem Unternehmen und denbeteiligten Investoren überzeugende Renditen einzufahren. Ziel desUnternehmens ist laut David A. Kirsch, einem Mitglied des ManagingBoards bei OMR Oil LLC, in diesem Jahr die Anzahl auf 100 erfolgreichabgewickelten Bohrprojekten zu erhöhen. Interessierte Investorenkönnen sich auf der Homepage des Unternehmens in ein Kontaktformulareintragen oder eine Mail an: info@omr-oil.com senden und erhaltenumgehend alle notwendigen Informationen in Landessprache.Pressekontakt:OMR Oil LLCDavid A. Kirschinfo@omr-oil.comhttp://www.omr-oil.net/Original-Content von: OMR Oil LLC, übermittelt durch news aktuell