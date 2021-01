OMR Oil LLC hat sich von den Ölpreis-Schwankungen nicht irritieren lassen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Der Erfolg spricht für sich: Die amerikanische Rohöl-Fördergesellschaft OMR (http://www.mitteldeutsches-journal.com/2020/11/23/omr-oil-llc-sieht-niedrigen-oelpreis-als-chance/) Oil LLC aus Kansas, USA hat auch in der Corona-Krise seine Marktposition ausgebaut und neue Öl- als auch Gasvorkommen exploriert. Das weltweit tätige Unternehmen aus Amerika, welches mittlerweile mit 7 Büros rund um den Globus seine Kunden, die hauptsächlich aus Investoren bestehen, betreut, hat zwischenzeitlich auch den Markt für das Edelgas Helium für sich entdeckt, und im Bundesstaat Utah ein erstes Gasfeld erschlossen. Neben Rohöl gehören Helium als auch Neon zu den wichtigsten Rohstoffen in der Welt, die industriell in fast allen Bereichen des täglichen Lebens genutzt und gebraucht werden. Zwar hat die COVID-19 Pandemie allgemein für viel Verunsicherung und Stagnation gesorgt, dennoch hat sich OMR Oil LLC besonders von den Schwankungen bei den Rohölpreisen nicht irritieren lassen und konsequent seine Unternehmensziele weiterverfolgt.Tagesaktuell notiert der Preis für 1 Barrel (159 Liter) des texanischen Rohöls WTI bei 52 US$ (12.1.21) und klettert weiter aus dem zwischenzeitlichen Tief von unter 40 Dollar nach oben. Noch vor 3 Monaten, Ende Oktober 2020, lag der Preis bei knapp 36 US$, was viele Zweifler auf den Plan gerufen hatte. Dennoch konnte man davon ausgehen, dass der Preis auf kurz oder lang wieder anziehen würde, denn Rohöl ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Die seinerzeit niedrigen Ölpreise haben gleichzeitig günstige Bedingungen für neue Bohrprojekte mit sich geführt, da die begleitenden Nebenkosten ebenfalls den relativ niedrigen Barrel-Preisen angepasst und somit gesenkt wurden. Günstige Gelegenheiten also, um neue Lease-Verträge mit Landeigentümern zu schließen, seismografische Gutachten zu erstellen und mit den Bohrungen zu beginnen. Stefan Dobay, Gründer und Ideengeber beim Unternehmen kommentiert das operative Geschäft wie folgt: "Unser Kerngeschäftsfeld ist die Sicherung von Mineralöl -und Gasrechten in aussichtsreichen Regionen der USA. Erste Priorität hat die Erschließung unberührter Liegenschaften zum Zwecke der wirtschaftlichen Nutzung." Mittlerweile hat OMR Oil LLC (https://firmen.stern.de/omr-oil-llc-erfahrungen.html) innerhalb von 9 Jahren 100 Bohrprojekte realisiert und war stets darauf bedacht, auch stillgelegte Förderprojekte anzukaufen und zu reaktivieren, um möglichst breit im Rohöl-Markt aufgestellt zu sein. Davon profitieren vor allem die privaten Investoren, die sich mit Eigenkapital am Unternehmen beteiligen, und von den geförderten Mengen profitieren. Das Geschäft boomt und immer mehr Investoren sehen den Rohölmarkt als willkommene Alternative zu den herkömmlichen Investitionen in Aktien, Fonds oder Edelmetallen.Wer als Investor an OMR Oil LLC beteiligt ist, der kann sich darauf verlassen, dass bei laufenden Förderprojekten Woche für Woche und Monat für Monat Rohöl aus den Tiefen des Gesteins in Montana, Utah, Nebraska oder Kansas gewonnen und von den ortsansässigen Raffinerien abgepumpt und weiterverarbeitet wird. Die Raffinerie erstellt detailgenaue Abrechnungen über jede entnommene Menge an Rohöl und dokumentiert somit die Umsätze, an denen die Investoren beteiligt sind. Dadurch ist gewährleistet, dass die Abrechnungen von neutraler Stelle erstellt werden und fehlerlos sind. Umfangreiche Sach- und Fachkenntnis und beste Beziehungen zur Ölindustrie sorgen für faire Preise und saisonal bedingte überproportionale Umsätze. Die Vertreter der OMR halten regelmäßigen persönlichen Kontakt zu den beteiligten Geologen und Fachleuten vor Ort. So partizipiert das Unternehmen an den Erfahrungen der über 800 getätigten Bohrungen in den letzten Jahren. Das Team der Bohrspezialisten von OMR Oil verfügt über gereifte persönliche Kontakte zu Landbesitzern und außerdem entsprechende, notwendige lokale Kenntnisse der Bodenformationen. Dieses Insiderwissen ermöglicht es, Informationen über interessante Förderstätten kurzfristig nutzen zu können. Gemäß der Unternehmensphilosophie steht die OMR Oil LLC auch in Zukunft für eine transparente und faire Partnerschaft in allen relevanten Geschäftsbereichen, wie CEO Stefan Dobay bestätigt.Pressekontakt:OMR OIL LLCHerr Stefan Dobay152 City RoadKemp HouseEC1V 2NXLondonT: 0044-20-80895120Original-Content von: OMR Oil LLC, übermittelt durch news aktuell