OMFIF berichtet über Anstieg der Global Public Investor Assets auf 33,5 Billionen Dollar und der Verlagerung in grüne Energie und Gold

London (ots/PRNewswire) -Dem Global Public Investor (GPI) zufolge, ein durch den in Londonund Singapur ansässigen Think Tank OMFIF veröffentlichten Bericht,treibt eine verbesserte Weltwirtschaft Assets aus öffentlichenPensionsfonds, Staatsfonds sowie Zentralbank-Assets Ende 2016 bis zueiner Summe von 33,5 Billionen Dollar in die Höhe. Die Ranking-Listeaus 750 Institutionen belegt ein Asset-Wachstum von 1,4 % in 2015.Die Steigerung wird in erster Linie durch Pensionsfonds mit Assetszu einem Wert von 435 Milliarden Dollar und mit Staatsfonds zu einemWert von 143 Milliarden Dollar angetrieben. Zentralbanken wiesen mit103 Milliarden Dollar den größten Einbruch auf.Die Veröffentlichung betont das gesteigerte GPI-Interesse inInvestitionen in eine "grüne Wirtschaft", obwohl sich solche Holdingsnur marginal auf das Gesamtergebnis auswirken. Die diesjährigeGPI-Untersuchung der Asset Allocation zeigt, dass 38 % derAuskunftspersonen gesteigerte Investitionen in grüne Obligationenplanen und 35 % eine Investition in erneuerbare Energien im Verlaufder nächsten 12-24 Monate. Investitionen in grünes Kapital,feststehende Einkünfte und alternative Fahrzeugkonzepte stellen eineMöglichkeit für Investoren dar, adäquate Einkünfte ausKapitalvermögen zu erzielen bei gleichzeitig niedrigerKohlenstofferzeugung. Green Finance bleibt mit Herausforderungen wieder Standardisierung von Anleihen konfrontiert.Europa konnte eine Steigerung von GPI-Assets insgesamtverzeichnen, vor allem im Bereich der Zentralbanken mit einemregionalen AUM-Anstieg von 197 Milliarden bis hin zu 6,4 BillionenDollar. An siebter Position des GPI-Rankings weist die SchweizerNationalbank ein Wachstum von 76 Milliarden Dollar auf, das ausInterventionen für den Erhalt eines niedrigen Schweizer Frankens undstarken Kapitaleinkünften resultiert und ein Fünftel derschweizerischen Reserven ausmacht.Die offiziellen Goldreserven sind insgesamt auf 377 Tonnenangestiegen - die Zentralbanken Russlands, Chinas und Kasachstanshaben in diesem Bereich die Nasen vorn. Die Türkei, Venezuela undAserbaidschan verzeichneten diesbezüglich den stärksten Einbruch. DieGoldreserven sind insgesamt so hoch wie seit 1999 nicht mehr.Das größte verzeichnete Vermögen (AUM) weist mit 12,7 BillionenDollar (37,9 % des Gesamtvermögens) weiterhin der Asien-Pazifik-Raumauf. Nordamerika folgt mit 8,1 Billionen Dollar (24 %) an zweiter undEuropa mit 6,4 Billionen an dritter Stelle. Asien verfügt über vierAnlageinstitutionen aus der Liste der Top 10: Chinesische Volksbank,Bank of Japan/Finanzministerium, Government Pension Investment Fund,Japan und China Investment Corporation. Die PBoC bleibt den Assetsnach auch weiterhin größter GPI, obwohl sie mit 307 Milliarden Dollarden stärksten Einbruch verzeichnet.Die Veröffentlichung beinhaltet zudem den Index zumGeschlechterausgleich - eine Studie über die Präsenz von Frauen imZentralbanksystem. "Ich begrüße die Entscheidung des OMFIF sehr, aufdie Rolle der Frau im Zentralbanksystem aufmerksam zu machen",schreibt Sadiq Khan, Bürgermeister von London, in einem GPI-Vorwort.Die aktuelle Ausgabe des Global Public Investor ist ab dem 14.Juni 2017 über diesen Link verfügbar http://www.omfif.org.OMFIF (http://www.omfif.org/) ist ein unabhängiger Think Tank inden Bereichen Zentralbank, Wirtschaftspolitik und staatlicheInvestitionen.Pressekontakt:Sarah.butler@omfif.org+44(0)2079654492Original-Content von: OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), übermittelt durch news aktuell