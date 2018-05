OMFIF Global Public Investor-Bericht: Wirtschaftliche Erholung und Aktienrally erhöhen das Vermögen des öffentlichen Sektors um 2,5 Billionen USD

London (ots/PRNewswire) -Dank der weltweiten wirtschaftlichen Erholung und desAufwärtstrends im Aktienmarkt erhöhte sich im Jahr 2017 das Vermögenöffentlicher Banken, Staatsfonds und Pensionsfonds um 2,5 Bio. USD.Dies geht aus dem Global Public Investor (GPI)-Bericht hervor, derjährlich von OMFIF, einem in London und Singapur ansässigen ThinkTank, veröffentlicht wird.Das Wachstum von 2,5 Bio. USD bedeutet einen Anstieg um 7,3 % imVergleich zu 2016 auf 36,2 Bio. USD und ist damit das bislang höchsteverzeichnete Wachstum der letzten fünf Jahre, in denen OMFIFVermögenswerte aufzeichnet, die von den im GPI 2018 erfassten 750Einrichtungen verwaltet werden. Das im GPI-Bericht erfasste Vermögenwuchs in allen Branchen und Kontinenten, mit einer Ausnahme, denZentralbankanteilen im Nahen Osten, die um 32 Mrd. USD abnahmen.Die höchste Vermögenszunahme wurde bei den öffentlichen Investorenin Europa verzeichnet, deren Anteile im Vergleich zum Vorjahr um 7,6Bio. Dollar stiegen, eine Zunahme von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Fürdiese Leistungen zeichnen sich vor allem die Zentralbankenverantwortlich. Die Schweizer Nationalbank (SNB) trug 133 Mrd USD beiund erhöhte damit ihr Gesamtvermögen auf 812 Mrd. USD, 20 % mehr alsim Vorjahr. Wie die anderen Investoren profitierte die SNB stark vonden hohen Gewinnen ihres ausländischen Aktienvermögens.Asien war nach Europa die Region mit der zweithöchsten Leistungmit einer Vermögenszunahme um 950 Mrd. USD. Mit Vermögen in Höhe von13,7 Bio. bleibt Asien der weltweit bedeutendste GPI-Hub und istHeimat der drei größten öffentlichen Investoren: der People's Bank ofChina, dem japanischen Government Pension Investment Fund und derBank of Japan.Die Zentralbanken der Welt profitierten vom Anstieg desGoldpreises, was die Bedeutung des Edelmetalls in ihren Reservenunterstreicht. Die Zentralbanken fügten ihren Reserven im Jahr 2017mehr als 371 Tonnen Gold hinzu und erhöhten ihren Gesamtbesitz damitauf 31.800 Tonnen, dem höchsten Wert seit den 90er Jahren.In Bezug auf Währungsgeschäfte planen 18 % der von OMFIFbeobachteten Investoren, ihre Exposition gegenüber dem Renminbi inden nächsten 12-24 Monaten zu erhöhen und keine der Institutionenplant, diese zu reduzieren. Dies ist die stärkste Reaktion allerWährungen, was das Wachstum des Renminbis als kritische Währungs- undInvestmentwährung unterstreicht.Die Institutionen passen auch ihre Investmentstrategienentsprechend an, um ihrer Verpflichtung als verantwortungsvolleEigner Rechnung zu tragen. Sie investieren zunehmend in nachhaltigesVermögen: 36 % der öffentlichen Investoren gaben an, dass sie ihreInvestitionen in Green-Bonds in den nächsten 12-24 Monaten erhöhenmöchten, mit ebenfalls 18 % für "grüne" Aktienwerte.Der Global Public Investor-Bericht steht ab Mittwoch, 23. Mai 2018unter http://www.omfif.org zur Verfügung.OMFIF (http://www.omfif.org) ist eine unabhängige Plattform zumDialog über weltweite Finanz- und Wirtschaftspolitik.Pressekontakt:Sarah ButlerOMFIF+44-207-965-4492sarah.butler@omfif.orgOriginal-Content von: OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), übermittelt durch news aktuell