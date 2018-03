OLIVE, eine Plattform für umfassende Unterhaltung, führt erste Dienste dezentraler Live-Übertragungen ein

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Branche von Live-Übertragungen -in puncto Entwicklungstempo derzeit an vorderster Front - hat durcheine neue, leistungsstarke Plattform einen enormen Impuls erhalten.Die zukunftsorientierte gesamtasiatische Live-Übertragungs-Plattform"OLIVE" wurde der erste Anbieter der Branche, derBlockchain-Technologie mit Diensten von Live-Übertragungen verknüpfthat. Das Unternehmen hat weiterhin die Einführung seinerKryptowährung "OLE" angekündigt. Diese wird auf die Handelsplattformübertragen und schon bald die Integration einer Digitalwährung mitumfassender Unterhaltung vorantreiben.Die Plattform für Live-Übertragungen deckt umfassendeUnterhaltungsfunktionen wie Musik, Talkshows, Spiele und sozialeVernetzung ab. Sie orientiert sich am Bedarf der Konsumenten und hatsich als eines der am schnellsten wachsenden Segmente allerInternet-Dienste erwiesen. In Situationen, in denen eine große ZahlBenutzer gleichzeitig ihre Konten auflädt, muss die Plattform daherfortschrittlichere und flexiblere Kapitalabläufe nutzen, umModeratoren und Benutzern mehr Nutzen zu bieten. OLIVE ist im Segmentder Plattformen für Live-Übertragungen der führende Anbieter - miteiner Vorreiterrolle in der Dezentralisierung.OLIVE, die Übertragungsplattform für umfassende Unterhaltung, hatihren Hauptsitz in Singapur und erreicht zahlreiche Länder desAsien-Pazifik-Raums. Die Plattform schafft Verbindungen mit über1.000 hoch populären internationalen Moderatoren und Benutzern inaller Welt. Das Management von OLIVE ist seit fünf Jahren in derBranche für Live-Übertragungen engagiert. Neben der Umsetzungprofessioneller, effizienter Abläufe ist es dem Team gelungen, OLIVEin kurzer Zeit zu einer Plattform für Live-Übertragungen imasiatischen Markt auszubauen. OLIVE setzt auf Blockchain-Technologie- mit dem Ziel, die weltweit erste wirklich dezentrale Plattform fürLive-Übertragungen basierend auf dem Netz aelf zu entwickeln. DieDigitalwährung von OLIVE, "OLE", wurde ebenfalls schon offizielleingeführt.Die Digitalwährung "OLE" wird die Einnahmen der Moderatorenverbessern; deren Provision wird deutlich um 50 bis 90 Prozentsteigen. Auch ist sie ein attraktiver Anreiz für die Benutzer derPlattform, die für das Ansehen von Live-Übertragungen Token erhaltenkönnen. Das System bricht damit das reine Konsumieren traditionellerLive-Übertragungen auf - der mit Unterhaltung verbundene Nutzen wirdausgeschöpft.Die Digitalwährung von OLIVE, "OLE", wird schon bald öffentlichangeboten. Einzelheiten werden über die offiziellen Websites undMedienkanäle bekanntgegeben:Offizielle Website von Olive: http://olivecoin.coTelegram:https://t.me/OliveOfficialOLETwitter:https://twitter.com/OliveCoinOLEPressekontakt:Lu Yao+86-158-0179-9586business@olivecoin.coOriginal-Content von: OLIVE, übermittelt durch news aktuell