OLG Schleswig: Verträge der Förde Sparkasse fehlerhaft

Hamburg (ots) - Das Oberlandesgericht Schleswig hat mit Urteil vom27. September 2018 - 5 U 38/18 - erneut entschieden, dass dieVertragsunterlagen der Förde Sparkasse zu Immobiliendarlehen diegesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Das Urteil istrechtskräftig. Ähnlich hatte das Oberlandesgericht bereits in einemUrteil vom 01.12.2016 - 5 U 105/16 - gegen die Förde Sparkasseentschieden. Beide Urteile wurden von der Kanzlei HAHN Rechtsanwälteerstritten.Die Richter des Oberlandesgerichts legten sich auch in dem neuenUrteil gegen die Förde Sparkasse klar fest, dass die von derSparkasse erteilte Widerrufsbelehrung dem Verbraucher sein Recht zumWiderruf nicht deutlich vor Augen führe. Gegenstand des aktuellenVerfahrens war ein Immobilienvertrag der Förde Sparkasse, der imOktober 2008 abgeschlossen wurde. Die von HAHN Rechtsanwältevertretene Klägerin hatte ihr Widerrufsrecht für dasImmobiliendarlehen unter Berufung auf die fehlerhaftenVertragsunterlagen im Januar 2016 ausgeübt. Nachdem die Sparkasse dieRückabwicklung des Vertrags zunächst abgelehnt hatte, erhob dieKlägerin eine Klage auf Rückabwicklung und bekam nun letztinstanzlichRecht.Das von der Klägerin ausgeübte Widerrufsrecht führt rechtlich zueiner vollständigen Rückabwicklung des Darlehensvertrags.Wirtschaftlich führt der Widerruf unter Berufung auf die fehlerhaftenVertragsunterlagen dazu, dass der Kunde aus einem Immobiliendarlehenfrüherer Jahre mit dementsprechend höherem Zinssatz aussteigen kannund seine Immobilie zu einem Sollzinssatz in Höhe des derzeitigenMarktzinsniveaus umschulden kann. Zum anderen führt ein erfolgreicherWiderruf wirtschaftlich zu dem Ergebnis, dass eine in derVergangenheit für ein Immobiliendarlehen gezahlteVorfälligkeitsentschädigung von dem jeweiligen Kreditinstitutzurückgefordert werden kann."Wir haben auch in Vertragsunterlagen von Immobiliardarlehen ausdem Zeitraum vom 11.06.2010 bis zum 20.03.2016 schwerwiegende Fehlergefunden, die Verbrauchern eine Widerrufsmöglichkeit eröffnen",erklärt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte,dessen Kanzlei das Urteil erstritten hat. "Nach einerGesetzesänderung können weiterhin selbst Immobiliendarlehen nochwiderrufen werden, die zwischen dem 02.11.2002 und dem 10.06.2010geschlossen wurden, wenn der Kunde das Immobiliendarlehen über einenDarlehensvermittler abgeschlossen hat", teilt Anwalt Hahn weiter mit."Verbraucher sollten ihre Chancen auf eine Rückwicklung ihrerImmobiliendarlehen aktuell noch nutzen", meint Hahn. "Da dieVertragsunterlagen der deutschen Sparkassen vom Sparkassenverlagerstellt wurden, sind alle deutschen Sparkassen betroffen", verrätAnwalt Hahn abschließend. HAHN Rechtsanwälte bietet derzeit allenbetroffenen Verbrauchern, die überlegen, ob sie ihrenImmobiliendarlehensvertrag noch widerrufen und rückabwickeln wollen,eine kostenfreie Erstprüfung der Widerrufsberufsinformation aufFehlerhaftigkeit an. "In den Jahren 2017/18 haben wir invergleichbaren Widerrufsfällen bundesweit bis jetzt allein 42positive Urteile für unsere Mandanten erstritten", teilt Hahn mit."So erfolgreich ist derzeit keine andere Kanzlei auf diesem Gebiet."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerruf-von-darlehen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell