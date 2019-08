OLG Oldenburg verurteilt Heidelberger Lebensversicherung AG zur Rückabwicklung eines Lebensversicherungsvertrages

--------------------------------------------------------------Jetzt Infos anfordernhttp://ots.de/nJApRX--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Der Kläger aus Oldenburg schloss im Jahr 1999 einefondsgebundene Lebensversicherung bei der MLP Lebensversicherung AG,der heutigen Heidelberger Lebensversicherung AG, ab. Diesem Vertragwidersprach er Ende 2017 und machte die Rückabwicklung desLebensversicherungsvertrages geltend. Nachdem die Klage vomLandgericht abgewiesen worden war, hat das Oberlandesgericht demKläger nunmehr Recht gegeben und die Heidelberger LebensversicherungAG zur Rückzahlung der Versicherungsprämien abzüglich eines Anteilsfür den Risikoschutz, mithin zur Zahlung von rund 68.000,00 Euro,verurteilt (Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 03.07.2019 - 5 U80/19 -). Zugesprochen wurden darüber hinaus die vorgerichtlichenRechtsanwaltskosten in Höhe von 2.251,48 Euro. Das Urteil istmittlerweile rechtskräftig.Das Oberlandesgericht folgte der Argumentation von HAHNRechtsanwälte, dass die in dem Versicherungsschein abgedruckteWiderspruchsbelehrung fehlerhaft ist. In der Belehrung wurde nichtdarauf hingewiesen, dass der Widerspruch in Schriftform erfolgenmuss. Es heißt dort lediglich, dass der Versicherungsnehmer innerhalbvon 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins, derVersicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhaltmaßgeblichen Verbraucherinformationen der Versicherung widersprechenkönne. Das Oberlandesgericht bewegt sich insofern auf der Linie derhöchstrichterlichen Rechtsprechung, wonach die Widerspruchsbelehrunginsbesondere die Form des Widerspruchs mit anzugeben hat.Anders als die Vorinstanz hat das Oberlandesgericht auch dieVoraussetzungen der Verwirkung als nicht gegeben angesehen. DerKläger hatte zweimal Änderungen der Anlagestrategie vorgenommen undin den Jahren 2013 und 2014 der vertraglich vorgesehenenBeitragserhöhung widersprochen. Das Oberlandesgericht stellte klar,dass allein aufgrund dieser Umstände keine Verwirkung angenommenwerden könne. Es handele sich hierbei lediglich um vertragstypischesund vertragstreues Verhalten."Aus unserer Sicht nehmen viele Landgerichte viel zu schnell denTatbestand der Verwirkung an", meint Fachanwältin Dr. Petra Brockmannvon HAHN. "Das Oberlandesgericht Oldenburg hat in erfreulicher Weiseklargestellt, dass allein Dynamikwidersprüche und Vertragsänderungenkeine Verwirkung begründen, da sie nur Ausdruck eines vertragstreuenVerhaltens sind", so Brockmann weiter.Wer sich von seinem Lebens- oder Rentenversicherungsvertragtrennen möchte, sollte insbesondere auch die Möglichkeit desWiderspruchs prüfen lassen. In wirtschaftlicher Hinsicht ist derWiderspruch zumeist wesentlich vorteilhafter als die Kündigung desVertrages.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRAin Dr. Petra BrockmannMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: brockmann@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell