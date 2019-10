OLG Oldenburg: Auch ohne Messdatenspeicherung darf geblitzt werden (FOTO)

Berlin (ots) -Selten hat ein Blitzer-Thema derart polarisiert. Nachdem derVerfassungsgerichtshof des Saarlandes im vergangenen Juli entschiedenhatte, dass Messungen ohne Datenspeicherung nicht verwertbar sind,wurden betroffene Blitzer im Saarland sowie in weiteren Bundesländeraus dem Verkehr gezogen. Nun ist laut Informationen des NDR eingeblitzter Autofahrer in Niedersachsen bis vor das Oberlandesgericht(OLG) Oldenburg gezogen. Ohne Erfolg, denn der Senat fürBußgeldsachen entschied, dass Messungen auch ohne Datenspeicherungjuristisch verwertbar sind."Hier macht jedes Bundesland, was es will. Das ist kein gutesSignal", sagt Jan Ginhold, Geschäftsführer der Coduka GmbH, überdessen Online-Service www.geblitzt.de Bußgeldvorwürfe aus demdeutschen Straßenverkehr geprüft werden können. "Es muss endlich eineeinheitliche Rechtsprechung her, damit die Autofahrer nicht mehrlänger im Dunkeln tappen. Wir können nur empfehlen, in solchen Fällenunsere kostenfreie Hilfe in Anspruch zu nehmen", so Ginhold weiter.Zumal selbst das saarländische Innenministerium bereitszurückgerudert ist und erst kürzlich die von fehlenderDatenspeicherung betroffenen Blitzer Leivtec XV3 und Poliscan wiederin Betrieb genommen haben. Lediglich der TraffiStar S 350 von derFirma Jenoptik ist weiterhin nicht im Einsatz. Auch in Berlin undBrandenburg blitzt man nach anfänglicher Skepsis wieder mit denumstrittenen Modellen oder hat sich letztlich doch gegen derenAbschaltung entschieden."Dass sich die Richter am OLG Oldenburg auf die Entscheidung desBundesgerichtshofs in Bezug auf die Anerkennung von Messungen viaLaserpistolen ohne Datenspeicherung berufen, verwundert noch mehr",stellt Ginhold fest. "Schließlich werden im sächsischen Pirna dieMessungen, die mit der Laserpistole LTI TruSpeed durchgeführt werden,immer noch in Zweifel gezogen. Solche Widersprüche sollten in derRechtsprechung keinen Platz finden."Für die Überprüfung arbeitet die Coduka eng mit zwei großenAnwaltskanzleien zusammen, deren Anwälte für Verkehrsrecht bundesweitvertreten sind. Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreichtdas Geblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fällewerden eingestellt, bei über einem weiteren Drittel besteht dieMöglichkeit der Strafreduzierung. Und wie finanziert sich daskostenfreie Geschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einerselbst entwickelten Software, mit der die Anwälte ihre Fälle deutlicheffizienter bearbeiten können. Somit leistet die Coduka aufgrund desEinsatzes von Legal Tech Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet derProzessfinanzierung.Pressekontakt:CODUKA GmbHwww.geblitzt.deLeiter Marketing und PRDr. Sven TischerTelefon: 030 / 99 40 43 630E-Mail: presse@coduka.deOriginal-Content von: CODUKA GmbH, übermittelt durch news aktuell