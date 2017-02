OLG-Köln verbietet DZI Verbreitung von Fake-News über Deutsche Lebensbrücke

München/Köln (ots) - Dubiose Praktiken des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI) auch durch OLG Kölnrechtskräftig bestätigt: Deutsche Lebensbrücke wehrt sich erfolgreichgegen Falschbehauptungen des DZI. Die deutsche karitativeHilfsorganisation Deutsche Lebensbrücke e.V. hat sich mit HÖCKER -nun rechtskräftig - gegen Falschbehauptungen des DZI in Berlinverteidigt.Das DZI aus Berlin vergibt einen selbst kreiertes Spendensiegel anSpendenorganisationen und steht diesbezüglich vielfach in der Kritik,weil das DZI für die Vergabe des Siegels neben einer Pauschalgebühreinen Anteil an den Gesamtspendeneinnahmen der karitativenEinrichtungen verlangt. Dies ist der Grund, warum viele deutscheHilfsorganisationen das Spendensiegel ablehnen. Häufig werdenHilfsorganisationen, die mangels Interesse an dem Spendensiegel desDZI keine Prüfungsunterlagen vorlegen, anschließend durch das DZI alsunseriös kritisiert.Auch die Deutsche Lebensbrücke möchte die vereinnahmtenSpendengelder lieber karitativen Zwecken zuführen und diese nicht fürein ihrer Ansicht nach wertloses Spendensiegel ausgeben. Dies liegtauch daran, dass das DZI nach Auffassung der Deutschen Lebensbrücke,die auch von Dritten geteilt wird, weder fachlich, noch personellüberhaupt in der Lage ist, Hilfsorganisationen fachgerecht zu prüfen.Möglicherweise sah sich das DZI deshalb veranlasst, die DeutscheLebensbrücke negativ zu bewerten. Dabei erweckte das DZI den falschenEindruck, die Deutsche Lebensbrücke habe mit unberechtigtenTelefonwerbeanrufen (sog. cold calls) versucht, Spenden zuakquirieren und dafür Spendengelder ausgegeben. Das DZI behauptetezudem, dass die Deutsche Lebensbrücke Telefonwerbung betreibe, dafürentstehende Kosten aber nicht in ihrem Jahresabschluss ausgewiesenhabe.Die Darstellungen des DZI sind allerdings falsch: Denn dieDeutsche Lebensbrücke hat weder Telefonwerbung betrieben, noch dafürGelder ausgegeben, und deshalb auch keine falschen Angaben imJahresabschluss gemacht.Den vollständigen Pressetext der Kanzlei Höcker und die Begründungdes Gerichts lesen Sie hier: http://ots.de/aBup4Pressekontakt:Deutsche Lebensbrücke e.V.VorstandsvorsitzendePetra Windisch de Lateswindisch@lebensbruecke.deTel.: 089/791-99859Original-Content von: Deutsche Lebensbr?cke e.V., übermittelt durch news aktuell