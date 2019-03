OLG Köln bestätigt erneut eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung durch den Volkswagen-Konzern

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Nachdem sich sowohl der BGH als auch das OLGKarlsruhe in für den Verbraucher vielversprechender Weise zu dessenRechten geäußert haben, stellt sich das OLG Köln in seinemHinweis-Beschluss vom 01.03.2019 wieder auf die Seite der Betroffenen(Az. 16 U 146/18).Ähnlich wie das Oberlandesgericht Karlsruhe lässt auch dasOberlandesgericht Köln wiederholt keine Zweifel an der Rechtslage.Die Rechtslage wird so bestätigt, wie die Rechtsanwälte Rogert undUlbrich sie bereits seit 2016 in ihren Klageschriften darstellen. ImJanuar 2017 war es diese Kanzlei, die den ersten Erfolg aus Deliktgegen Volkswagen einfuhr.Es ist überaus erfreulich, dass die Oberlandesgerichte eindeutliches Signal an die Landgerichte senden, die der herrschendenRechtsprechung bislang nicht folgen möchten. Circa dreiviertel derdeutschen Landgerichte urteilen mehrheitlich pro Kläger in diesenFällen. Es wird Zeit, dass sich das letzte Viertel von den klarenWorten der Oberlandesgerichte nunmehr ebenfalls überzeugen lässt.Der 16. Senat des OLG Köln lässt keinen Zweifel daran, dass dieVerwendung der illegalen Abschalteinrichtung, die Betroffenenvorsätzlich und sittenwidrig schädige.Aus der Verheimlichung des Einsatzes der Software sowohl gegenüberdem Kraftfahrtbundesamt und den übrigen beteiligten Stellen als auchgegenüber den potentiellen Kunden ergebe sich, dass die beteiligtenMitarbeiter in der Vorstellung handelten, dass der Einsatz derSoftware zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Typengenehmigung und derBetriebszulassung der Fahrzeuge führen könne und dass potentielleFahrzeugkäufer ein Fahrzeug, das derart mit rechtlichenUnsicherheiten belastet war, nicht ohne weiteres erwerben würden.Dabei seien andere Gründe für den Einsatz der Software als eineKostensenkung und eine damit verbundene Gewinnmaximierung nichterkennbar.Für das Gericht erschloss es sich nicht, warum Volkswagen trotzdes Risikos des Verlustes der Zulassung für denstreitgegenständlichen Motorentyp sowie strafrechtlicher Verfolgungeine solche Software in ihren Motoren installiert haben sollte, ohnedass sie sich hiervon einen besonderen Nutzen versprochen hätte.Im Hinblick auf die Täuschung einer öffentlichen Stelle sowie derpotentiellen Kunden in einer immensen Zahl von Fällen, sei diesesVerhalten auch als "besonders verwerflich" anzusehen.Soweit sich die beklagte Volkswagen AG während des Prozessesdarauf beruft, dass "Gewinnstreben im Wirtschaftsleben nichtverwerflich sei", verkenne sie nach Ansicht des Senats, dass sie denmaßgeblichen Mangel der produzierten Fahrzeuge bewusst herbeigeführtund vor den Behörden verschleiert hat, um aus Profitinteresse ingroßem Umfang Fahrzeuge zu verkaufen, welche als besondersumweltfreundlich gelten. Dies sei mit dem Fall des vereinzeltenVerkaufs einer mangelhaften Sache nicht zu vergleichen, so dieRichter.Dem Gericht genügte der Vortrag des Klägers, der VW-Vorstand habeKenntnis von der rechtswidrigen Software gehabt, zur Darlegung derZurechnung aus. Denn Volkswagen treffe hier eine sogenannte sekundäreDarlegungslast.Diese sei insbesondere anzunehmen, wenn die beweisbelastete Parteiaußerhalb des von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs stehe undkeine nähere Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen besitze, während derGegner zumutbar nähere Angaben machen könne.Das sei hier nach Ansicht des Senats der Fall. Den Klägern stehenlediglich öffentliche Erklärungen der Volkswagen AG sowie öffentlichabrufbare Informationen, beispielsweise aus Medien der Presse, zurVerfügung. Für den beklagten Konzern handele es sich hingegen umBetriebsinterna betreffend die Führungsebene. Das heißt, es gehe umeinen relativ begrenzten Personenkreis, so dass eineInformationsbeschaffung zumutbar sei.Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell