OLG Koblenz entscheidet im Berufungsverfahren: VW muss Schadensersatz im Dieselskandal leisten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

--------------------------------------------------------------Zum Thema Abgasskandalhttp://ots.de/UsBqBj--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Das Oberlandesgericht Koblenz hat am 12. Juni 2019ein wegweisendes Urteil (Az: 5 U 1318/18) im Dieselskandal verkündet.Die Volkswagen AG muss dem Kläger aufgrund "sittenwidriger undvorsätzlicher Schädigung" Schadensersatz leisten. DasBerufungsgericht beruft sich dabei auf Paragraph 826 BGB.Hintergrund war Folgender: Der Kläger hatte im Januar 2014 einengebrauchten VW Sharan mit Erstzulassung im Juli 2012 gekauft, in dender EA 189-Motor verbaut war. Dieser verfügt nach Meinung desKraftfahrt-Bundesamtes über eine unzulässige Abschalteinrichtung. DasLandgericht Bad Kreuznach hatte die Klage des VW Kunden noch inerster Instanz abgewiesen, doch der Kläger war in Berufung gegangen.Vor dem Oberlandesgericht bekam er nunmehr Recht. VW wiederumkündigte direkt nach Verkündung des Urteils an, seinerseits aufgrundvon angeblichen Rechtsfehlern Rechtsmittel einlegen zu wollen.Letztendlich wird der Fall dann vor dem Bundesgerichtshof landen.Der Kläger bekam aber nicht den gesamten Kaufpreis von 31.000 Euroerstattet, wie geltend gemacht. Das Gericht zog alsNutzungswertersatz 5.000 Euro für die bisher gefahrenen Kilometer.Somit muss VW Schadensersatz von 26.000 Euro erbringen.Das Oberlandesgericht ging hart mit VW ins Gericht. StaatlicheBehörden, Wettbewerber und Endverbraucher seien in großer Zahlsystematisch zur Profitmaximierung getäuscht wurden. Zudem sei esausgeschlossen, dass bei der hohen Anzahl an manipulierten FahrzeugenVW Mitarbeiter in leitender Stellung nicht von den Manipulationengewusst hätten.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzverfahrenaufgrund von illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugenwurden bereits gewonnen. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreisabzüglich eines geringen Wertersatzes für gefahrene Kilometererstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.Zum Kanzleiprofil:HAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine der führenden bundesweit imBank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucher- und Versicherungsrechttätigen Kanzleien, die ausschließlich die Anleger- undVerbraucherseite vertritt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit mehr als 30 Jahren, seine Partner,Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann, und Rechtsanwalt LarsMurken-Flato sind seit mehr als 10 Jahren im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Alle drei sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. HAHN Rechtsanwälte hat Standorte in Bremen,Hamburg und Stuttgart.Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell