OLG Karlsruhe entscheidet im Abgasskandal - Geschädigte müssen trotz Neulieferung keinen Nutzungsersatz zahlen

Karlsruhe (ots) - Das OLG Karlsruhe hat am 24.05.2019 mit dreiUrteilen (AZ 13 U 167/17, 13 U 144/17 und 13 U 16/18) für einenPaukenschlag und besorgte Gesichter bei VW, Mercedes und Audigesorgt. Es verkündete in den drei Fällen, dass die betroffenenFahrzeughalter (deren Fahrzeuge über eine illegaleAbschalteinrichtung verfügten) von den Händlern neue Fahrzeugegeliefert bekommen müssen - und zwar, ohne Nutzungsentschädigung zuzahlen für die vielen Jahre, die sie die manipulierten Wagen gefahrensind. Das bedeutet, die Fahrzeuge wurden jahrelang für umsonstgefahren.Die Nutzungsentschädigung ist ein umstrittener Teil von vielenKlagen im Abgasskandal. Bei erfolgreichen Klagen geben diebetroffenen Kunden das abgasmanipulierte Fahrzeug zurück und erhaltendafür im Gegenzug den Kaufpreis erstattet. In vielen Fällen müssensie dem Händler oder Hersteller aber eine Nutzungsentschädigung fürdie bereits mit dem Auto gefahrenen Kilometer zahlen. Hierbei könnenschnell hohe vierstellige Beträge zusammen kommen. Nun hat das OLGKarlsruhe entschieden: 3 Kläger bekommen einen Neuwagen geliefert,der dem selben Modell entspricht, das manipuliert war (nun natürlichohne mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen zu sein), gebendas manipulierte Fahrzeug zurück - und müssen dennoch keinerleiNutzungsentschädigung an den Händler zahlen.Bei den drei Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi A3, einen VWSharan und einen VW Touran, die zwischen 130.000 und 200.000Kilometer gelaufen waren - Kilometer die die getäuschten Verbrauchernun über die Jahre praktisch kostenfrei gefahren sind. Es ist daserste Mal, dass ein Oberlandesgericht solch eineverbraucherfreundliche Entscheidung trifft. Diese Urteile könnenweitreichende Folgen haben. Denn es laufen deutschlandweit tausendeVerfahren im Abgasskandal und auf VW, Audi, aber auch Mercedes kommenMillionenforderungen zu.VW hat bereits erklärt, dass man beim Bundesgerichtshof Revisioneinlegen werde. Ein vierter Kläger hatte sich zuvor mit VW auf einenVergleich geeinigt und seine Klage daraufhin zurückgezogen.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 3.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.mercedes-schadensersatz.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell