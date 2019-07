OLG Hamm - DAIMLER Sensationsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Köln (ots) - Die Erfolgsgeschichte der Verbraucher gegen dieDaimler AG nimmt immer weiter Fahrt an. Nachdem sich das OLGSTUTTGART bereits mehrfach auf Seiten der Käufer einesAbgasskandalfahrzeuges positioniert hat (http://ots.de/FPeBXR,http://ots.de/Dnax1s) und das OLG Karlsruhe VW erneut wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verurteilt hat, konnte sichheute das OLG Hamm (22.07.2019, Az.: 17 U 191/18) zu den DaimlerAbgasskandalfällen äußern.Der 17. SENAT des OLG Hamm hat sich klar positioniert und hälteine Verurteilung wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung fürmöglich, sollte das streitgegenständliche Fahrzeug eineAbschalteinrichtung besitzen.Der Senat sah die Berufung der Kläger als zulässig an. EinVerbraucher könne nicht genau wissen, welche technischenEinrichtungen die Automobilhersteller verbaut haben und vor allem,wie diese Einbauten funktionieren. Unter der Bezugnahme auf die BGHRechtsprechung sei vorliegend an die sekundäre Darlegungslast derDaimler AG zu denken. Der Verbraucher müsse kein Privatgutachten fürdas Vorgehen im Klagewege erstellen lassen. Der Senat neigt dazu,einen Sachverständigen zu benennen um das streitgegenständlicheFahrzeug, einen Mercedes Benz E 250, auf sämtlicheAbgasskandaltechniken hin prüfen zu lassen. Es bleibt abzuwarten, obdie Daimler AG doch noch einen Rückzieher macht und die Angelegenheitversucht über einen Vergleich abzuwehren.Aufgrund der zuvor genannten Ausführungen ist der Weg jedoch freifür Klagen gegen VW, SKODA, AUDI, PORSCHE, SEAT, DAIMLER und BMW imgesamten OLG Bezirk Hamm, welches die Landgerichte Arnsberg,Bielefeld, Bochum, Detmold, Dortmund, Essen, Hagen, Münster,Paderborn, und Siegen umfasst.Pressekontakt:Rechtsanwalt Oguz KorumtasKanzlei KorumtasFrankfurter Straße 1-351065 KölnTel: 0221 99 59 910Fax: 0221 99 55 828 4Original-Content von: Kanzlei Korumtas, übermittelt durch news aktuell