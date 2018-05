OLG Hamburg bestätigt erstinstanzliche Verurteilung der DKB AG wegen Rückabwicklung eines Immobiliendarlehens

Hamburg (ots) - Das Oberlandesgericht Hamburg hat mit Urteil vom20. April 2018 - 13 U 193/16 - festgestellt, dass ein Kunde derDeutsche Kreditbank AG (DKB) aufgrund seines erklärten Widerrufsbereits seit dem 04. Februar 2015 nicht mehr verpflichtet war, dievertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsraten zu leisten. DieStreitparteien schlossen im März 2007 einen Darlehensvertrag über129.200,00 Euro zur Finanzierung einer Eigentumswohnung. DiesenDarlehensvertrag widerrief der Kläger im Januar 2015 unter Berufungauf sein ewiges Widerrufsrecht wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung.Nachdem die DKB eine Rückabwicklung des Darlehensvertragsvorgerichtlich verweigert hatte, kam es zum erstinstanzlichenRechtsstreit vor dem Landgericht Hamburg.Der von HAHN Rechtsanwälte vertretene Kläger war bereits in derersten Instanz überwiegend erfolgreich mit seinem Vorgehen. Aufgrunddieses erstinstanzlichen Obsiegens war die DKB bereit, ihm eineReduzierung des aktuellen Saldos in Höhe von über 2.700,00 Euroeinzuräumen. Das Oberlandesgericht Hamburg hat dem früherenDKB-Kunden nun noch eine weitere Rückzahlung in Höhe von 3.351,32Euro zugesprochen, nachdem er das Darlehen während des laufendenVerfahrens durch ein neues Darlehen zurückgeführt hatte. Hintergrunddieser zugesprochenen Rückzahlungsforderung ist der sogenannteNutzungswertersatzanspruch des Darlehensnehmers gemäß § 346 BGBbezogen auf die während der Vertragslaufzeit erbrachten Zahlungen aufden widerrufenen Darlehensvertrag.Verbraucher sollten ihre Chancen auf Rückwicklung ihrerImmobiliendarlehen wegen der Möglichkeit zum Abschluss von günstigenNeukonditionen aktuell nutzen", rät Hahn. HAHN Rechtsanwälte bietetallen betroffenen Verbrauchern, die überlegen, ob sie ihren mit derDKB oder anderen Banken vor und nach dem 10. Juni 2010 geschlossenenImmobiliardarlehensvertrag noch widerrufen und rückabwickeln wollen,eine kostenfreie Erstprüfung der Widerrufsberufsinformation aufFehlerhaftigkeit an. Bei den bis zum 10. Juni 2010 geschlossenenDarlehensverträgen ist der sog. "Fernabsatz-Widerrufsjoker"anwaltlich zu prüfen. "In den Jahren 2017/18 haben wir invergleichbaren Widerrufsfällen bundesweit bis jetzt allein 34positive Urteile für unsere Mandanten erstritten", teilt Hahn mit."So erfolgreich ist derzeit keine andere Kanzlei auf diesem Gebiet."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerruf-von-darlehen.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell