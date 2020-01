OLG Hamburg: Nutzungsvorteile sind beim Abgasskandal nur bis zum Annahmeverzug des Schädigers anzurechnen

Hamburg (ots) - Das Oberlandesgericht Hamburg hat in einem Hinweisbeschluss vom13.01.2019 - 15 U 190/19 - die überzeugende Auffassung vertreten, dass sich einKäufer eines abgasmanipulierten Dieselfahrzeugs Nutzungsvorteile für gefahreneKilometer nur bis zu dem Zeitpunkt anrechnen lassen muss, zu dem er die Beklagtezur Rückabwicklung aufgefordert hat und sie sich in Annahmeverzug befindet.Hintergrund des Verfahrens vor dem OLG Hamburg ist, dass die dortige Klägerinvon einem Autohändler einen Skoda Yeti zu einem Kaufpreis von 22.697,00 Euroerwarb. Infolge der Abgasmanipulation durch die beklagte Volkswagen AG beim EA189-Motor erlitt sie einen erheblichen Wertverlust. Erstinstanzlich hat dasLandgericht Hamburg der Klage in Höhe des Kaufpreises abzüglich einesNutzungswertersatzes stattgeben. Dagegen ist die Klägerin im Wege der Berufungvorgegangen und hat klageerweiternd nunmehr die Kaufpreissumme ohne Wertersatzfür gefahrene Kilometer geltend gemacht.Das Oberlandesgericht erteilt nunmehr den rechtlichen Hinweis, dass sich dieKlägerin einen Vorteil für gefahrene Kilometer nur begrenzt anrechnen lassenmüsse. Sie müsse von ihr gezogene Nutzungen nur zum Zeitpunkt desAnnahmeverzuges der Beklagten in Abzug bringen. Da sich die Beklagte demberechtigten Anliegen der Klägerin auf Rückabwicklung verweigert habe, dürfe dievorsätzlich schädigende Beklagte nicht unbillig entlastet werden. Eineweitergehende Anrechnung sei der Klägerin nicht zumutbar und der Schädiger dürfeim Rahmen eines Prozesses keine Besserstellung durch eine Vorteilsausgleichungerfahren. Es sei ein paradoxes Ergebnis, wenn ein wegen sittenwidrigerSchädigung haftender Auto- bzw. Motorenhersteller nach jahrelangem Prozess vonseiner Schadensersatzzahlung im Wege der Vorteilsanrechnung vollständig freiwürde."Der Hinweisbeschluss des OLG Hamburg hat erhebliche Bedeutung für weitereVerfahren wegen Herstellerhaftung im Abgasskandal", sagt der HamburgerFachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. "Wer als Herstellerin einesabgasmanipulierten Motors bzw. des entsprechenden Fahrzeugs Kunden sittenwidrigschädigt", so Hahn weiter, "darf nicht auch noch unbillig entlastet werden. Esdarf sich in unserer Rechtsordnung nicht für einen Schädiger bezahlt machen,einen Rechtsstreit möglichst lange heraus zu zögern". HAHN Rechtsanwälte führtbundesweit Verfahren für Geschädigte im Dieselskandal und vertritt Privatkunden,Unternehmen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts in Klageverfahren gegendie Volkswagen-Gruppe und die Daimler AG u.a.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter Hahn, M.C.L.Alter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4497286OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell