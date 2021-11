OLB Group Aktie: OLB kündigt Unterstützung für Mastercard an!

The OLB Group Inc (NASDAQ:OLB) gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen bereit ist, Zahlungen in Bitcoin (CRYPTO:BTC) mit Mastercard Inc (NYSE:MA) zu verarbeiten. Händler, die die OmniSoft-Geschäftsmanagementplattform der OLB Group und die SecurePay-Zahlungsgatewayplattform des Unternehmens nutzen, können jetzt die Verarbeitung von Mastercard-Kryptowährungstransaktionen aktivieren. Die OmniSoft-Plattform bietet Händlern eine einfache Möglichkeit, Zahlungsoptionen zu konfigurieren, die den besonderen Anforderungen ihres Unternehmens und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



