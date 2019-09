"OK, nice!" - RTL II punktet mit Love Island, den Wollnys und starkem Vorabend

München (ots) -- Marktführer bei den 14-29-Jährigen, Rang drei bei 14-49- 21,9% Marktanteil für "Love Island" in der jungen Zielgruppe- RTL II-Tagesmarktanteil: 7,7 %Starker Mittwoch für RTL II: Der Münchner Sender erzielte gestern7,7% Marktanteil und schob sich damit auf Rang drei aller TV-Senderin der werberelevanten Zielgruppe. Mit 13,7% Marktanteil bei den14-29-Jährigen übernahm RTL II gar die Spitzenposition aller Sender.Das starke Lineup erzielte bereits am Nachmittag sehr gute Werte:Sowohl "Krass Schule" (6,9% bei 14-49 und 13,0% bei 14-29) als auch"Köln 50667" (9,6% bei 14-49 und 16,0% bei 14-29) und "Berlin - Tag &Nacht" (9,5% bei 14-49 und 20,0% bei 14-29) konnten bei denZuschauern punkten.In der Primetime steigerten sich die neuen Folgen von "DieWollnys" mit bis zu 9,0% (14-49) und 17,1% (14-29) im Vergleich zumguten Start in der Vorwoche nochmals.Ungebrochen ist das Interesse der TV-Zuschauer an "Love Island"auch an Tag 3 der Ausstrahlung. Mit 8,6% Marktanteil (14-49) und21,9% (14-29) hat die Dating-Show endgültig Fahrt aufgenommen.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt11.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:nur für Presseanfragen:RTL IIProgrammkommunikationMartin Blickhan089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell