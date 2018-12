OKEx präsentiert Perpetual Swap und perfektioniert damit ihr Angebot an Derivateprodukten

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - OKEx, eine in Malta ansässige,weltweit führende digitale Anlagenbörse, gab heute bekannt, dass siePerpetual Swap, ein brandneues Derivatprodukt, auf den Markt bringenwird. Sie macht damit einen großen Schritt nach vorn bei derErgänzung ihrer kryptobasierten Finanzdienstleistungspakete. Mit derneuen Erweiterung können OKEx-Nutzer nun Perpetual Swap,Futures-Kontrakte und Spothandel mit Marge und Hebel aus einer Handrealisieren. Der Perpetual Swap-Handel wird am 11. Dezember 2018 um01:00 Uhr (GMT+9) offiziell bei OKEx eingeführt.Perpetual Swap ist ein von OKEx entwickeltes, virtuellesPeer-to-Peer-Derivat, mit dem Händler über die Preisrichtung vondigitalen Vermögenswerten wie Bitcoin spekulieren können. SeineFunktionsweise ist der von Futures-Kontrakten sehr ähnlich,allerdings ohne Verfallsdatum und mit der Möglichkeit zur täglichenAbrechnung. Jeder Swap-Vertrag hat einen Nominalwert von 100 USD imBTC-Äquivalent. Benutzer können mit ihrer Position Long gehen, um vonder Preiserhöhung eines digitalen Vermögenswerts zu profitieren, oderShort gehen, um von seinem Preisabfall mit einer bis zu 100-fachenHebelwirkung zu profitieren.Der Perpetual Swap von OKEx verfügt im Vergleich zuFutures-Kontrakten über folgende Merkmale:- Kein Verfallsdatum - Positionen können zeitlich unbegrenzt gehaltenwerden;- Handel eng am zugrunde liegenden Referenzindex - im Gegensatz zuFutures-Kontrakten, die normalerweise zu einem anderen Preis als amSpotmarkt gehandelt werden- 1 bis 100-fache Hebelwirkung ist verfügbar- Nachverfolgen des Preises am Spotmarkt über denFinanzierungsmechanismusDarüber hinaus können die Benutzer von vielen Vorteilenprofitieren. Diese umfassen unter anderem:- Mit dem Mechanismus zum Markieren des Preises können unnötigeLiquidationen vermieden werden- Niedrigere Transaktionsgebühren als bei anderen ähnlichen Produktenauf dem Markt- Schnelle Abwicklung - Swaps werden täglich abgewickelt, Gewinnekönnen täglich abgehoben werden;- Teilliquidationssystem - Minimierung der Marktauswirkungen beiZwangsliquidation- Ein abgestuftes Margensystem ermöglicht es Händlern, ihrHebelniveau entsprechend ihrer Risikobereitschaft undMarktbedingungen anzupassenLennix Lai, Finanzmarktleiter von OKEx, sagte: "Dies war einwichtiger Meilenstein für OKEx. Die Einführung von Perpetual Swapliefert einen wichtigen Nachweis für unser kontinuierlichesEngagement beim Aufbau einer umfassenden Finanzinfrastruktur in denBereichen Blockchain und Krypto. Mit dem neuen Angebot könnenInvestoren und Händler die Produkte auswählen, die am besten zu ihrenHandels- und Absicherungsstrategien passen. Wir möchten unsere Nutzerjedoch daran erinnern, dass die Umsetzung vonRisikokontrollstrategien aufgrund der hohen Hebelwirkung für denHandel ebenso wichtig ist".Weitere Informationen zum OKEx Perpetual Swap finden Sie hier.Informationen zu OKExOKEx ist eine der weltweit führenden digitalen Anlagenbörsen undbietet Händlern weltweit Dienstleistungen im Bereich derBlockchain-Technologie. Ihr Angebot im Bereich des Handels mitdigitalen Assets umfasst unter anderem Token-Trading, Futures-Tradingund Index-Tracker. Derzeit bietet die Börse über 400 Token- undFutures-Handelspaare, mit denen die Nutzer ihre Strategien optimierenkönnen. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabileUmgebung für den Handel mit digitalen Anlagen und bedient Millionenvon Kunden aus über 100 Ländern.Folgen Sie OKEx auf:Twitter: https://twitter.com/OKExFacebook:https://www.facebook.com/okexofficialLinkedIn:https://www.linkedin.com/company/okexTelegram:https://t.me/okexofficial_enWebsite:https://www.okex.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpgPressekontakt:OKExJennifer ChowJennifer.chow@okex.com+852-9074-4908Original-Content von: OKEx, übermittelt durch news aktuell