Malta (ots/PRNewswire) - OKEx teilte mit, dass seine brandneueIEO-Plattform (Initial Exchange Offering) in Kürze lanciert wird.Unter dem Namen "OK Jumpstart" hat die neue Plattform zum Ziel,Projekte mit hohem Potenzial zu fördern und Entrepreneure in derFrühphase zu unterstützen.OKEx anstehende Lancierung der IEO-Plattform "OK Jumpstart"OKEx hat seine Recherchen zu verschiedenen Token-Emissionen imJuli 2018 begonnen, als die OKNodes-Plattform eingeführt wurde. Mangeht davon aus, dass das IEO-Modell für hochwertige Projekte undEntrepreneure in der Frühphase eine ideale Methode ist, um ihreUnternehmungen in Gang zu bringen. Indem sie Zeit und Ressourcen fürdie Auflistung auf Börsen einsparen, werden Projektteams in der Lagesein, sich auf Projektentwicklung und Community-Management zukonzentrieren.Als Vorreiter in der Blockchain-Branche setzt sich OKEx dafür ein,die Entwicklung von Blockchain-Technologie und -Projekten zuerleichtern. Nach einer umfassenden Bewertung der zugehörigenVorschriften weltweit hat OKEx schließlich das Konzept von "OKJumpstart" als regelkonforme IEO-Plattform erdacht. Da dieerforderliche Technologie und die Services schon vorhanden sind, istOKEx bereit, die Plattform in nächster Zukunft auf den Markt zubringen."Wir freuen uns sehr, 'OK Jumpstart' als unsere eigeneIEO-Plattform zu starten. Ich bin davon überzeugt, dass dasIEO-Modell sowohl der Börse als auch Projektentwicklern erheblicheVorteile bringen wird. Insbesondere Start-ups können ihrenLancierungsprozess einfacher und gestraffter durchführen", sagte AndyCheung, Head of Operations bei OKEx. "Angesichts der Tatsache, dassdie Nachfrage nach IEO derzeit so rasant wächst, wird 2019 das Jahrvon IEO, und wir erwarten, dass mehr innovative Projekte über diesePlattform ins Leben gerufen werden."Weitere Einzelheiten über "OK Jumpstart" werden in Kürzebekanntgegeben. Bleiben Sie mit Updates auf dem Laufenden.Was ist Initial Exchange Offering (IEO)?IEO dient auf ähnliche Weise wie das Initial Coin Offering (ICO,dt.: Ausgabe-/Emissionsangebot) - beide ermöglichen den Verkauf vonTokens, um Projekte im frühen Stadium zu finanzieren, allerdings istder Hauptunterschied, dass sowohl der Projektentwickler als auch dieInvestoren ihre Transaktionen durch eine dritte Partei, d. h. einezuverlässige Börse, unterstützen lassen. Die Börse agiert als einGarant und führt eine projektbezogene Due-Diligence-Prüfung beimProjektteam durch. Durch die Straffung des Verfahrens mithilfe vonIEO müssen Entwickler nicht länger KYC-Verifizierungen durchführen.In der Tat kann diese Lösung eine weit verbreitete Publicity undeinen schnelleren Listungsprozess bewirken.Informationen zu OKExOKEx ist eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswertemit Firmenzentrale in Malta. Das Unternehmen bietet Händlern in allerWelt umfassende, auf digitale Vermögenswerte bezogeneHandelsdienstleistungen per Blockchain-Technologie an, darunterToken-Handel, den Handel von Futures, Perpetual-Swap-Handel und einenIndex-Tracker. Die Krypto-Börse bietet im Moment mehr als 400 Token-und Futures-Handelspaare an, sodass Nutzer ihre Strategien optimierenkönnen. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabileUmgebung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und unterstütztMillionen Kunden aus über 200 Ländern und Regionen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/834268/OKEx_IEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpgPressekontakt:Vivien Choi+852-6284-5786vivien.choi@okex.comOriginal-Content von: OKEx, übermittelt durch news aktuell