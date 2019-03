Finanztrends Video zu



Malte (ots/PRNewswire) - OKEx a annoncé le lancement prochaind'une nouvelle plateforme IEO (Initial Exchange Offering). Nommée "OK Jumpstart ", la nouvelle plateforme vise à incuber des projets àfort potentiel et à soutenir les jeunes entrepreneurs.OKEx a annoncé le lancement prochain de la plateforme IEO " OKJumpstart "OKEx a commencé ses recherches sur les différentes méthodes delancement de tokens en juillet 2018, date du lancement de laplateforme OKNodes. Pour les projets de haute qualité et les jeunesentrepreneurs, on considère que le modèle IEO une méthode dedémarrage idéale. En économisant sur le temps et les ressourcesnécessaires pour être côté, les équipes de projet pourront seconcentrer sur le développement de leur projet et la gestion de leurcommunauté.En tant que pionnière du secteur de la blockchain, OKEx s'attacheà faciliter le développement de la technologie et des projets de lablockchain. Après une évaluation complète des réglementations envigueur dans le monde, OKEx a mis au point " OK Jumpstart ", uneplateforme adaptée au modèle IEO. La technologie et les servicesrequis étant prêts, OKEx se prépare à déployer la plateforme trèsprochainement." Nous sommes heureux de lancer notre propre plateforme IEO, "OKJumpstart". Je pense que le modèle IEO apportera des avantagesconsidérables tant à la plateforme d'échange qu'aux développeurs deprojets, notamment aux startups, dont le processus de lancement serafacilité et rationalisé ", a déclaré Andy Cheung, responsable desopérations chez OKEx. " Compte tenu de la croissance rapide de lademande en matière d'IEO, 2019 sera l'année de l'IEO, et nousespérons voir davantage de projets innovants naître de cetteplateforme. "Plus de détails concernant la plateforme " OK Jumpstart " serontcommuniqués sous peu. Restez à l'écoute.Qu'est-ce qu'une IEO (Initial Exchange Offering) ?L'IEO fonctionne d'une manière similaire à lCO (Initial CoinOffering), les deux permettant de vendre des tokens pour financer desprojets en début de développement. Cependant, la principaledifférence réside dans le fait que le développeur du projet et lesinvestisseurs effectuent leurs transactions par le biais dun tiers,une plateforme d'échange fiable. Cette plateforme agit comme ungarant et effectue une vérification préalable de projet concernantl'équipe du projet. L'IEO leur permettant de rationaliser leurprocessus, les développeurs ne sont plus obligés d'effectuer desvérifications KYC. En effet, l'IEO peut apporter une grandevisibilité et accélérer le processus de cotation.À propos d'OKExOKEx est une plateforme d'échange d'actifs numériques de premierplan basée à Malte qui propose aux négociateurs internationaux desservices complets d'échange d'actifs numériques, dont l'échange detokens, la négociation de contrats à terme, les échanges perpétuelset un fonds indiciel coté, le tout grâce à la technologie de lablockchain. Elle propose actuellement plus de 400 paires d'échange detokens et de négociation de contrats à terme permettant auxutilisateurs d'optimiser leurs stratégies. Sa plateforme fournit uncadre sûr, fiable et stable pour l'échange d'actifs numériques etcompte des millions de clients dans plus de 200 pays et régions.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/834268/OKEx_IEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpgPressekontakt:Vivien Choi+852-6284-5786vivien.choi@okex.comOriginal-Content von: OKEx, übermittelt durch news aktuell