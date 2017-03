Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Der Weltautomobilverband fordert Balance zwischen umwelt- undwirtschaftspolitischen ZielenMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Der Wunsch nach individueller Mobilität steigt weltweit. Dies warheute in Genf eine der Kernaussagen des OICA, desWeltautomobilverbandes. Präsident des Verbandes mit 39 Mitgliedernaus allen Kontinenten, aus den europäischen Ländern, aus Russland,den USA, China, Korea, Japan und Indien ist seit Ende 2016 MatthiasWissmann, der auch Präsident des Verbands der deutschenAutomobilindustrie VDA ist. Er nutzte die Anwesenheit derinternationalen Presse beim Automobil-Salon in Genf, um in einerPressekonferenz am Morgen (Mittwoch, 08.03.) Zahlen und Fakten zumweltweiten Automobilmarkt zu präsentieren:O-Ton Matthias WissmannWir rechnen mit einem Zuwachs des Weltautomobilmarkts von zwei bisdrei Prozent. Wenn Sie alles zusammenzählen, also Passengercars undLastwagen, dann gehen wir davon aus, dass 96 Millionen Fahrzeugeweltweit verkauft werden. Im letzten Jahr haben wir 93,9 Millionenverkauft. Mit anderen Worten: Der Markt geht weiter nach oben. Esgibt Länder, in denen der Markt stark wächst und es gibt andere,denken Sie an Russland, wo es in den letzten Jahren - um esfreundlich zu sagen - eine ziemlich flache Kurve gegeben hat, alsonicht in allen Ländern der Welt wächst der Markt gleichermaßen stark.(0:42)Matthias Wissmann betonte, dass die Automobilindustrie zu Wachstumund Wohlstand in vielen Ländern beiträgt und die Digitalisierung denStraßenverkehr noch sicherer macht. Aber auch die Herausforderungennehmen zu:O-Ton Matthias WissmannNatürlich, weil wir auf der einen Seite riesige Investitionen indie Entwicklung des klassischen Fahrzeugs vornehmen, also Diesel undBenziner, die immer moderner, immer effizienter werden und auch immerweniger verbrauchen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig in dasElektroauto, in das Brennstoffzellen-Auto. Dann gibt es noch dasRiesenthema Digitalisierung. Immer stärker will der Kunde ein digitalvernetztes Auto mit den modernsten Infotainment-Systemen. Alle dieseInvestitionen sind groß. Denken Sie an die deutscheAutomobilindustrie, dort haben wir vor, knapp 40 Milliarden Euro inden alternativen Antrieb, in das Elektroauto zu investieren. Das sindriesige Summen und die müssen wir erst einmal erwirtschaftet haben.(0:50)Die urbane Mobilität erfordert zunehmend emissionsfreie und sehreffiziente Modelle. Die Elektromobilität bietet dafür eine attraktiveAntwort. Der OICA-Präsident warnte aber davor, nur aufElektromobilität zu setzen:O-Ton Matthias WissmannAlles spricht dafür, dass neben dem Elektroauto, das ich sehrbegrüße und unterstütze und das wir voranbringen - wir werden im Jahr2020 rund 100 Modelle im Markt haben, jetzt haben wir 30 Modelleallein aus der deutschen Automobilindustrie im Markt - es noch langeden Benziner und den Diesel geben wird, sie werden immer effizienterwerden. Und sollte es gelingen, eines Tages klimaneutrale Kraftstoffeohne CO2-Emissionen zu produzieren, wir nennen das auch E-Fuels, dannwürde das auch bedeuten, dass Benziner und Diesel mit dem Elektroautokonkurrieren und die Frage aufwerfen: "Wer ist am nächsten an nullEmissionen?" Insofern sollte man keine der klassischen Technologienheute abschreiben, sondern sich darüber im Klaren sein, dass hier einstarker ökonomischer und ökologischer Wettbewerb ist, bei dem wirDeutschen natürlich mit an der Spitze sein wollen. (0:55)Abmoderation:Pressekonferenz des OICA heute Morgen auf dem GenferAutomobil-Salon. Der Weltautomobilverband unterstrich heute, dassoffene Märkte und freier Handel die besten Voraussetzungen fürWachstum und Beschäftigung in allen Ländern sind.