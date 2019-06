OHNE GRENZEN - Das ARTE-Dokumentarfilmfestival / 23/06/2019 - 27/06/2019

Strasbourg (ots) - Dokumentarfilme zählen zu den wichtigstenGenres für einen Kultursender, der sich der Kreativität verpflichtethat. Deshalb widmet ARTE dem Dokumentarfilm in seiner vierten Ausgabeeinen besonderen Programmschwerpunkt: Von Sonntag, den 23. Juni bisDonnerstag, den 27. Juni 2019 können die Zuschauer eine ganze Wochelang die besten dokumentarischen ARTE-Filmproduktionen alsErstausstrahlungen - mit Ausnahme einer Wiederholung - sehen. DieFilme des diesjährigen Festivals handeln alle von der Fähigkeit, übersich selbst hinauszuwachsen und Hindernisse zu überwinden. Mit"Augenblicke: Gesichter einer Reise" (ARTE France) gedenkt das vierteDokumentarfilmfestival 2019 auch der im März verstorbenen AgnèsVarda. Das letzte Werk der legendären Filmemacherin entstand inZusammenarbeit mit dem Künstler JR.Ab dem 23. Juni widmet ARTE sein Abendprogramm fünf Tage lang 11Dokumentarfilmen, die bei namhaften Festivals gezeigt und teilweiseausgezeichnet wurden. Diese machen den Programmschwerpunkt zu einemechten Highlight, darunter unter anderem "Zentralflughafen THF"(RBB/ARTE) von Karim Aïnouz, der das Leben des jungen syrischenGeflüchteten Ibrahim in einem temporären Auffanglager am FlughafenBerlin Tempelhof schildert. Am Mittwoch stehen gleich vier großeDokumentarfilme auf dem Programm: "Jenseits des Limits" (YLE/ARTE)von Marta Prus gibt einen Einblick in das harte Training derrussischen Sportgymnastin Margarita Mamun auf ihrem Weg zuolympischem Gold, "Augenblicke: Gesichter einer Reise" (ARTE France),ein Film, in dem Agnès Varda den für seine überlebensgroßenFotografien bekannten Künstler JR bei seinen Begegnungen mit Menschenund ihren Geschichten begleitet, "Gaza - Leben an der Grenze"(ZDF/ARTE), ein poetischer und anrührender Film über den Alltag imGazastreifen, und "Zwischen Rausch und Elend" (ARTE France) vonRoberto Minervini, der hautnah den Alltag der US-amerikanischenUnterschicht zwischen Illegalität und Anarchie zeigt. Das Festivalendet am Donnerstag, den 27. Juni, wenn der kambodschanischeFilmemacher Rithy Panh ein weiteres Zeugnis seiner sehr persönlichenTrauerarbeit vorlegt. In "Gräber ohne Namen" (ARTE France) begibt ersich auf die Suche nach den realen und spirituellen Gräbern seinerAngehörigen, die von den Roten Khmer ermordet wurden. Auch dasOscar-nominierte Werk "I Am Not Your Negro" (ARTE France) von RaoulPeck wird nochmals gezeigt und findet seinen Platz imARTE-Dokumentarfilmfestival: Ohne Grenzen.Übersicht:Sonntag, 23. Juni 201922.15 Uhr I Am Not Your Negro - Raoul Peck23.45 Uhr Zwischen Rausch und Elend - Roberto MinerviniMontag, 24. Juni 201922.15 Uhr Feuer und Flamme für unsere Fabrik! - Lech Kowalski23.50 Uhr Teatro de Guerra - Der Krieg in ihren Köpfen - LolaAriasDienstag, 25. Juni 201923.00 Uhr Zentralflughafen THF - Karim Aïnouz00.35 Uhr Wrong Elements -Jonathan LittellMittwoch, 26. Juni 201920.15 Uhr Jenseits des Limits - Marta Prus21.25 Uhr Augenblicke - Gesichter einer Reise - Agnès Varda und JR23.00 Uhr Gaza - Leben an der Grenze - Garry Keane00.25 Uhr Stimmen ohne Grenzen - Stephan CrasneansckiDonnerstag, 27. Juni 201923.55 Uhr Gräber ohne Namen - Rithy PanhPressekontakt:Katja Birnmeierkatja.birnmeier@arte.tvTel.: +33 (0)3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell