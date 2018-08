Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) -Welchen Nutzen haben die Menschen im täglichen Leben davon, dassTausende Satelliten täglich um die Erde kreisen? Was hatErdbeobachtung aus dem All mit einem kleinen Spalt im Deich zu tun?Und warum ist für eine Überweisung von einem Konto auf das andere einNavigationssystem entscheidend? Diese und weitere Fragen beantwortetab sofort Carsten Borowy, Leiter Zukunftsprogramme Telekommunikationbeim Raumfahrt- und Technologieunternehmen OHB SE, in der neuenKolumne "Two Minutes of Space". Borowys Video-Blog wird zum Endejedes Monats auf www.ohb.de/magazin zu finden sein. In der erstenFolge von "Two Minutes of Space" beschäftigt sich Borowy mit derFrage, warum ein Satellit eigentlich nicht vom Himmel fällt und wasein Apfel damit zu tun hat.Carsten Borowy hat an der Universität Bremen ein Geografie-Studiumabsolviert und ist seit 2007 bei der OHB System AG, einemTochterunternehmen von OHB SE, beschäftigt. Seit 2015 ist er Leiterder Abteilung Zukunftsprogramme Telekommunikation.www.ohb.de/magazinPressekontakt:Günther HörbstLeiter UnternehmenskommunikatonKarl-Ferdinand-Braun-Str. 828359 Bremen0421/20209438guenther.hoerbst@ohb.dewww.ohb.deOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell