OHB: Kursrakete abgeschossen!

die OHB mit Sitz in Bremen und Oberpfaffenhofen gehört zu den drei führenden Raumfahrtunternehmen in Europa. 2000 Fach- und Führungskräfte arbeiten in den Geschäftsfeldern Satellitenbau, Exploration, bemannte Raumfahrt oder Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist extrem erfolgreich und konnte in 2017 sehr gut performen. Das Chartbild zeigt einen bevorstehenden Ausbruch, der einem Raketenstart gleichkommen könnte. Immer heftiger stößt die Aktie an den Widerstand beim alten Hoch.

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in den Wert investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, dann beachten Sie bitte diese drei wichtigen Kennmarken:

47,47 Euro. Das alte Hoch, welches in Kürze pulverisiert werden könnte. Bei einem dynamischen Ausbruch mit einem Momentum über 100 können sehr schnell Werte von 50 Euro, 60 Euro und gar 70 Euro erreicht werden. Hier dürfte wirklich die Luft brennen nach einem Ausbruch.

42,70 Euro. Sollte es wider Erwarten doch noch einmal abwärts gehen, so sollte an dieser Marke eine weiche Landung mit anschließender Bodenbildung erfolgen. Anschließend dürfte der Kurs wieder nach oben drehen.

40,50 Euro. Bei einem Fall unter diese Marke wäre das Chartbild deutlich eingetrübt und es kann mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Spätestens an dieser Stelle sollten Gewinnmitnahmen erfolgen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.