OHB-Chef Marco Fuchs begrüßt Beschlüsse der ESA-Minister zur Zukunft Europas in der Raumfahrt (FOTO)

Bremen (ots) -Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender des Technologie- undRaumfahrtunternehmens OHB SE sowie Vizepräsident Raumfahrt desBundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie BDLI, hatdie von den für Raumfahrt zuständigen Ministern derESA-Mitgliedsstaaten gestern auf ihrer Zwischentagung in Madridgetätigten Beschlüsse für eine Vision für die Zukunft Europas in derRaumfahrt begrüßt. "Vor allem der Fahrplan für die weiterenachhaltige und effiziente Finanzierung und Durchführung vonWeltraumprogrammen ist aus Sicht der deutschen Raumfahrtindustriesehr erfreulich", sagte Fuchs. Die gemeinsame Erklärung der Ministerzum uneingeschränkten Rückhalt für die europäische Trägerindustrieund damit des Ariane-6- sowie Vega-C-Programms sei ein wichtigesSignal, um den wettbewerbsfähigen und eigenständigen Zugang Europasins All auch künftig zu gewährleisten.Die Beschlüsse der Minister, das europäischeErdbeobachtungsprogramm Copernicus kontinuierlich weiterzuentwickelnsowie Europa als Hauptakteur in der Exploration des Weltraums - aufdem Mond und weiter zum Mars - zu positionieren, bestätigten OHB inseiner strategischen Ausrichtung in diesem Bereich. "Auch klareFeststellung zur deutlich gestiegenen Bedeutung des Schutzes der Erdevor Gefahren aus dem All, wie Weltraumwetter und erdnahe Objektesowie Weltraumschrott, bestätigt die bereits laufenden Aktivitätender OHB-Gruppe in diesem Bereich. Besonders gefreut hat mich die inMadrid getroffene Vereinbarung zwischen der ESA und der italienischenRaumfahrtagentur ASI, ihre Zusammenarbeit beim sogenanntenFly-Eye-Teleskops fortzusetzen. Dieses besondereHochleistungs-Facettenteleskop wird derzeit von unsererTochtergesellschaft OHB Italia in Mailand gebaut und soll 2019 amStandort Monte Mufara auf Sizilien aufgebaut werden." Das Fly Eyesoll Asteroiden aufspüren, die sich der Erde nähern und mit ihrkollidieren könnten.Pressekontakt:Günther HörbstLeiter Unternehmenskommunikation0421/2020-9438Günther.hoerbst@ohb.deOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell