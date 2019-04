Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) -Unseren Planeten zu verlassen und die Erde von oben zu sehen: dasist das Spektakuläre und gleichzeitig Faszinierende, das mit derRaumfahrt möglich geworden ist. Von oben sieht man die ganzeVerletzlichkeit dieses kleinen blauen Punktes im Universum. Dazukommt das durch die bemannte Raumfahrt geschärfte Bewusstsein dieserVerletzlichkeit - und damit einhergehend die Notwendigkeit, dieVeränderungen auf der Erde noch besser und genauer zu beobachten. DieSatellitentechnologie ist für diesen Zweck unverzichtbar. Mehr noch:sie macht es überhaupt erst möglich, über das Sammeln von Daten undFakten zu neuen Erkenntnissen über den Zustand der Erde zu kommen.Erdbeobachtung führt in diesem Sinn dazu, dass wir mehr über die Erdeerfahren und somit vielleicht besser und schneller herausfinden,wohin sie sich entwickelt.Mit dem Start des Satelliten PRISMA vor gut einer Woche, den unserTochterunternehmen OHB Italia im Auftrag der italienischenWeltraumagentur ASI gebaut hat, ist eine weitere wichtige Kompetenzin der Erdbeobachtung dazugekommen. Das Besondere an dem Satellitenist nämlich sein hyperspektraler optischer Sensor. DieHyperspektraltechnologie erlaubt es, Veränderungen der Umwelt auf derErde genauer und präziser zu beobachten. Forscher und andere Anwenderwerden die Fähigkeiten von PRISMA in verschiedenen Bereichen nutzenkönnen. Es wird besser möglich sein, Veränderungen der Umwelt zubeobachten, wir werden besser bestimmten können, wie wir mitRessourcen umgehen, der Zustand von Kulturpflanzen wie Getreide oderBäumen kann besser bestimmt werden, Umweltverschmutzung wird leichterund schneller festzustellen und am Ende auch die Frage präziser zubeantworten sein, wer den Frevel verursacht hat.Das Thema Hyperspektraltechnologie macht mich übrigens wirklichsehr stolz. Denn weltweit gibt es derzeit nur zwei Projekte fürHyperspektralsatelliten - und beide werden im OHB-Konzern umgesetzt.Neben PRISMA, der wie erwähnt kürzlich von Kourou aus ins Allgestartet ist, bauen wir im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrt DLR den EnMAP. Das Beobachtungsinstrument desSatelliten ist eine Innovation und so gesehen natürlich technischenorm herausfordernd. Messungen mit der Genauigkeit von EnMAP hat esbislang vom Weltraum aus noch nicht gegeben. Daten werden dabei in 20bis 250 spektralen Kanälen aufgezeichnet, die von Wellenlängen imultravioletten Bereich bis zum langwelligen Infrarot reichen.Besonders für die Umweltbeobachtung lassen sich mit dieserTechnologie qualitativ bessere und vor allem nützlichere Datenbeschaffen. Hyperspektraltechnologie lässt Rückschlüsse aufdynamische Umwelteinflüsse zu. Es geht darum, qualitative Aussagenüber etwa die Entwicklung von Böden oder der Vegetation treffen zukönnen.Aus diesem Grund bin ich auch sehr sicher, dass der Bereich Umwelteinschließlich Wetter und Klima langfristig enorm an Bedeutunggewinnen wird. Die Umweltüberwachung aus dem Weltraum wird ein Ausmaßannehmen, das wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen. Sie wirdeine Permanenz und Vielschichtigkeit bekommen, die sie von allenanderen Bereichen deutlich unterscheidet. Bei der Aufklärung geht esum drei, vier abbildende Sensoren, zum Beispiel hochauflösendeelektronische Optik, Radar oder Infrarot. Für die Umwelt gibt esdeutlich mehr. Und zwar in der Form, dass ich überzeugt bin, wirwerden in Zukunft möglicherweise über Sensoren reden, die eine eigeneSatellitenkonstellation notwendig machen.In diesem Sinn bin ich auch sehr froh, dass wir bei OHB überunsere Expertise in der Erdbeobachtungstechnologie einen Beitragleisten können, die Erde langfristig zu schützen und zu erhalten. DieRaumfahrt nimmt für sich ja insgesamt in Anspruch, dass sie Gutes fürdie Erde leistet. Für die Überwachung der Umwelt nehmen wir natürlichauch in Anspruch, dass die Erde damit bewahrt werden soll. Denunmittelbarsten Nutzen für das tägliche Leben liefern übrigensWettersatelliten. Das ist das Alltäglichste, das man heute alsInformation bekommen kann. Und viele Ältere erinnern noch, dass dieWettervorhersage lange Zeit mehr mit Wahrsagerei als Empirie zu tunhatte. Heute ist das völlig anders. Wettervorhersagen sindverlässlich geworden. Es ist eine Naturwissenschaft geworden, diepräzise Vorhersagen liefert. Kurzum: Das Wetter ist die alltäglichsteFrage, die jeden umtreibt. Jeder Mensch, in allen Kulturen, in allenLebenslagen, interessiert sich für das Wetter.Die Wetterbeobachtung wird deshalb noch eine sehr, sehr lange Zeitsehr, sehr wichtig sein. Das Geschäft mit Satelliten in dem Bereichprofitiert davon, weil Satelliten für die Wetterbeobachtung in denletzten Jahrzehnten sehr viel besser geworden sind. Die Frage istimmer die gleiche: Was kann man beobachten, welche Erkenntnissegewinnt man und was kann man daraus ableiten? So gesehen hat dieRaumfahrt der Wettervorhersage viel gebracht, umgekehrt aber auch dasWetter der Raumfahrt - und natürlich OHB, denn in unseren Hallen wirdgerade die nächste Generation der Wettersatelliten gebaut, MTG.