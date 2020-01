OHB-Chef Marco Fuchs: Die 20er Jahre werden ein Jahrzehnt der Raumfahrt / Entdeckung von Spuren außerirdischen Lebens bis Ende des Jahrzehnts möglich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) - Die Bedeutung von auf Raumfahrttechnologie basierendenInfrastrukturen hat in den vergangenen Jahrzehnten rapide zugenommen. Das wirdauch in im kommenden Jahrzehnt so weitergehen, schreibt Marco Fuchs,Vorstandsvorsitzender des Raumfahrtunternehmens OHB SE, in seiner Kolumne "SpaceEncounter". Den Unternehmen der Raumfahrtindustrie sei es in den vergangenenJahren überzeugend gelungen, den Nutzen ihrer Technologie für die Allgemeinheitzu demonstrieren. Kaum jemand bestreite heute ernsthaft dassRaumfahrttechnologie einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren von Wirtschaftund Gesellschaft beiträgt: Wettervorhersagen, Navigation, Umwelt- undKlimabeobachtung - all das sei ohne die Infrastruktur im All nicht möglich, soFuchs. Deshalb ist er überzeugt: "Die 2020er Jahre werden ein Jahrzehnt derRaumfahrt werden."In der Struktur der Branche habe sich einiges geändert. "Während die vergangenenvier Jahrzehnte geprägt waren von einer stark von Staaten und staatlichenInstitutionen dominierten Raumfahrt, erleben wir derzeit eine grundlegendeNeuausrichtung der gesamten Industrie", schreibt Fuchs. "Neue Marktteilnehmertreten auf den Plan, neue Geschäftsmodelle entstehen. Der Markt verändert sichrasant. Das erfordert neue Technologien, neue Prozesse und neueProduktionsverfahren. Zwar werden Staaten immer eine zentrale Rolle für dieRaumfahrt spielen, vor allem als Aufsicht, als Initiator von Projekten und alsBetreiber öffentlicher Infrastrukturen wie etwa dem Navigationssystem Galileo.Aber rund um diese klassische Raumfahrt werden sich neue Märkte bilden, in denenprivate Investoren große Chancen haben werden. Kurzum: die alten Grenzen werdensich in den kommenden Jahren mehr und mehr auflösen. Dadurch entstehen nebenganz neuen kommerziellen Bereichen auch Chancen für Mischmodelle von privatenund öffentlichen Beteiligten."Diese öffentlich-privaten Partnerschaften würden den Beteiligten künftigattraktive Strukturen bieten, um Projekte gemeinsam effizienter umzusetzen. Daserhöhe die Attraktivität bestimmter Vorhaben und sollte damit zu weiteremWachstum führen, argumentiert der OHB-Chef. "Diese neuen Mischmodelle werdenaber auch eine neue Form von Kontrolle benötigen", schreibt Fuchs weiter. "Esmuss trotz der verlockenden Perspektiven eines neuen Wirtschaftsraums in einerneuen Dimension verhindert werden, dass sich im All eine Art Wildwest-Manieretabliert. Deshalb wird es schon in einigen Jahren ein Reglement geben, mit demSatelliten und Raumschiffe zentral verkehrsüberwacht werden. Wenn erstmal dieprivat finanzierten Satellitenkonstellationen in niedrigen Erdorbits zuZehntausenden unterwegs sind, wird ein derartiges Reglement im Grunde wie imFlugverkehr am Himmel dafür sorgen, dass eine gewisse Ordnung nicht verlorengeht, dass es anderen Nutzern gegenüber klare Rechte und Pflichten gibt unddiese auch eingehalten werden."Vor allem im Bereich Erdbeobachtung werde es sehr viele Möglichkeiten fürWachstum in der gesamten Branche geben. "In den kommenden Jahren werdenrelevante Dinge vom Erdorbit aus permanent gemessen und online überwacht werdenkönnen", so Fuchs. "Und es wird immer mehr Parameter geben, die gemessen werden.Es wird in nicht allzu ferner Zukunft eine Zeit geben, da werdenInternetdienstleister Satellitenbilder in Echtzeit online anbieten. Es wirdeinen Kartenservice geben, mit dem ein Lieferdienst oder ein Makler denLivezustand eines Gebietes überprüfen kann. Mit den Daten vonErdbeobachtungssatelliten werden also in den kommenden Jahren eine Reihe neuerGeschäftsmodelle entstehen - nicht zuletzt deshalb, weil die Daten deseuropäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus bereits jetzt frei für alleNutzer verfügbar sind."2030 werde es auch eine lunare Infrastruktur geben, sagt der Mehrheitseigentümerdes Unternehmens aus Bremen voraus. "Es wird ein Mondprogramm geben, das vorallem von der NASA vorangetrieben wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit werdenwieder Astronauten gelandet sein, und es gibt vielleicht die erstenMondstationen. Woran ich nicht recht glaube, ist, dass man auf Mond oder Marsetwas anderes als Forschung und Wissenschaft betreiben kann. Es ist doch fürMenschen vor Ort nicht wirklich schön und angenehm, was soll man da privatmachen?", fragt Fuchs. "Grundsätzlich wird meiner Meinung nach bei all denDiskussionen um die Erforschung des Weltraums ein Aspekt immer gravierendunterschätzt: der Handlungsrahmen im All ist viel begrenzter, als viele denken!Der Grund dafür ist die Biologie und es sind die Gesetze der Physik. Menschenleben nun mal zurzeit nur maximal um die 100 Jahre, irgendwann vielleicht mal200 Jahre, und die vorstellbaren Technologien lassen uns Menschen in kosmischenDimensionen gesehen quälend langsam vorankommen. Das wird sich in Anbetrachtunserer physikalischen Gesetze auch nicht grundlegend ändern. Deshalb werdenSonden auf unser Sonnensystem und Astronauten auf Mond, Mars, eventuellirgendwann auch Venus und Merkur, in zukünftigen Jahrhunderten vielleicht sogarJupiter- und Saturn-Monde beschränkt bleiben. Wir Menschen werden auch im Jahr3000 keine anderen Ziele haben, das ist die nüchterne Wahrheit. Aber vielleichtliege ich ja auch falsch! Ich gebe zu, dass mich dieser Irrtum sehr freuenwürde!"2020 werde auch ein Jahr der Exploration werden. Im Sommer startet dieeuropäische Mission ExoMars 2020 - eine robotische Mission. "Wenn man esnüchtern betrachtet", sagt Raumfahrtunternehmer Fuchs, "dann wird eine Marsreisefür Astronauten noch lange eine Vision bleiben. Es wäre ein sehr hohes Risiko -auch wegen der hohen Strahlenbelastung unterwegs, von den Bedingungen auf demMars selbst ganz zu schweigen. Selbst der Mond ist nicht einfach, dieamerikanischen Apollo-Missionen haben viel Glück gehabt. Am Ende war das nebenden immensen Kosten sicherlich auch der Grund, warum Apollo 1972 eingestelltwurde: den Amerikanern ist klar geworden, wie hoch das Risiko dieser Missionenwar und dass sie ihr Glück nicht noch weiter herausfordern sollten. Deshalbmeine ich, wir sollten erst den Mond beherrschen, bevor wir weiter zum Marsgehen."Der Grund für die europäische ExoMars 2020-Reise zum Mars sei ja nicht, dortMenschen anzusiedeln. "Die Hoffnung ist, auf dem Mars, beziehungsweise unter derOberfläche des Planeten, Spuren von Leben zu finden. In dem Zusammenhang weiseich aber auch immer gern darauf hin, dass die Venus auch ein lohnendes Zieldarstellt. Die Venus ist ein erdähnlicher Planet und genauso spannend wie derMars, auch was den möglichen Nachweis von außerirdischem Leben betrifft. Ichkomme nämlich mehr und mehr zu der Überzeugung, dass Leben im All gar nicht soaußergewöhnlich ist. Es ist unglaublich, wo sich überall Leben bilden kann.Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Menschheit bis Ende dieses Jahrzehntskonkrete Spuren von außerirdischem Leben finden kann - ich bin sicher, dass dieRaumfahrt da einen relevanten Beitrag für die Naturwissenschaft und unser ganzesWeltbild leistet."