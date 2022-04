OHB Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Ohb am 29.04.2022, 13:40 Uhr, mit dem Kurs von 33.45 EUR. Die Aktie der Ohb wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ohb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ohb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ohb damit 57,57 Prozent unter dem Durchschnitt (53,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 17,03 Prozent. Ohb liegt aktuell 21,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ohb. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Ohb liegt mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat einen Wert von 10,92, wodurch sich eine Differenz von -9,5 Prozent zur Ohb-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

