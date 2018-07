OHA Investment: Ein sicheres Investment?

An der Börse NASDAQ GS schloss die OHA Investment-Aktie am 30.07.2018 mit dem Kurs von 1,48 USD. Die OHA Investment-Aktie wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat OHA Investment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über OHA Investment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält OHA Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: OHA Investment hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 5,26 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,93%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,34 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist OHA Investment mit einem Wert von 54,14 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Asset Management" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,47 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.