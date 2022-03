OGCI-Mitglieder streben bis 2030 Null Methanemissionen aus Erdöl- und Erdgasaktivitäten an

Houston, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Öl- und Gas-Klima-Initiative (OGCI) hat heute die Initiative „Aiming for Zero Methane Emissions" ins Leben gerufen und fordert einen ganzheitlichen Ansatz, um den Methanemissionen aus der Öl- und Gasindustrie einen vergleichbaren Stellenwert in der Branche wie der Sicherheit zu geben: Das Ziel sind Null Emissionen und es soll alles Notwendige getan werden, um dieses Ziel zu erreichen.Wir sind uns bewusst, dass die Eliminierung von Methanemissionen aus der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie eine der besten kurzfristigen Möglichkeiten darstellt, um zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen und die Ziele des Pariser Abkommens voranzubringen.Die Initiative wird bereits von den CEOs von Aramco, bp, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Shell und TotalEnergies unterstützt. OGCI ruft alle Unternehmen der Öl- und Gasindustrie auf, sich diesem Vorhaben anzuschließen.Die Unterzeichner der Initiative „Aiming for Zero Methane Emissions" sind der Ansicht, dass praktisch alle Methanemissionen der Branche vermieden werden können und sollten. Sie stützen sich dabei auf die folgenden Vorgaben:1. Wir werden uns bemühen, die Methanemissionen aus den von uns betriebenen Öl- und Gasanlagen bis 2030 auf nahezu Null zu bringen, und wir werden unsere Partner auffordern, ähnliche Ergebnisse zu erzielen.2. .Wir werden alle angemessenen Mittel einsetzen, um das Ablassen und Abfackeln von Methan zu vermeiden und Lecks, die entdeckt werden, zu reparieren und gleichzeitig die Sicherheit der Menschen und die Integrität des Betriebs zu wahren.3. .Die Unterzeichner werden jährlich und in transparenter Weise über ihre Methanemissionen berichten.4. .Im Zuge des technischen Fortschritts werden wir die Schätzungen der Methanemissionen durch weitere Überwachungs- und Messtechnologien ergänzen und neue Lösungen zur Vermeidung von Methanemissionen einführen. Wir begrüßen die kontinuierliche Verbesserung der Mechanismen zur Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV).5. Wir unterstützen die Umsetzung solider Vorschriften zur Bekämpfung von Methanemissionen und fordern die Regierungen auf, Ziele zur Reduzierung von Methanemissionen in ihre Klimastrategien aufzunehmen.Diese Leadership Initiative versteht sich als Ergänzung zu wichtigen Multi-Stakeholder-Initiativen wie den Methane Guiding Principles, der Oil and Gas Methane Partnership 2.0 und der Global Methane Alliance.Die OGCI hat bereits umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung der Methanemissionen ergriffen, Ziele festgelegt, Technologien entwickelt und eingesetzt und sich an Multi-Stakeholder-Initiativen beteiligt, die das Bewusstsein schärfen und Praktiken verbessern sollen. Die Mitgliedsunternehmen konnten seit 2017 insgesamt Fortschritte beim Methanausstoß verzeichnen und haben ihre absoluten Methanemissionen in den letzten fünf Jahren um mehr als 30% reduziert.Die OGCI hält an ihrem Ziel einer Methanintensität von deutlich unter 0,20 % bis 2025 fest und wird ihre gemeinsamen Ziele für 2025 und darüber hinaus überprüfen, um dieser neuen Initiative und ihrer im September 2021 eingeführten neuen Strategie Rechnung zu tragen.„Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Eliminierung der Methanemissionen aus der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie eine der besten kurzfristigen Möglichkeiten darstellt, um zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen und die Ziele des Pariser Abkommens voranzubringen", sagte der Vorsitzende der OGCI, Bob Dudley. „Es ist an der Zeit, noch weiter zu gehen, und wir sind der Meinung, dass die Öl- und Gasindustrie diese Bemühungen anführen kann und sollte."Bjorn Otto Sverdrup, Vorsitzender des OGCI-Exekutivausschusses, sagte: „Mit dieser Leadership Initiative fordern wir einen ganzheitlichen Ansatz, um den Methanemissionen aus der Öl- und Gasindustrie einen vergleichbaren Stellenwert wie der Sicherheit zu geben: Unser Ziel ist das Erreichen von Null Emissionen und wir werden uns bemühen, alles Notwendige zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Wir fordern alle Öl- und Gasunternehmen auf, sich uns bei diesem Vorhaben anzuschließen."Die Öl- und Gas-Klima-InitiativeDie Öl- und Gas-Klima-Initiative (OGCI) wurde 2014 gegründet und besteht heute aus 12 globalen Öl- und Gaskonzernen, die rund 30 % der gesamten Öl- und Gasproduktion weltweit ausmachen.Das übergeordnete Ziel der OGCI ist es, ihre kollektiven Ressourcen zu nutzen, um Maßnahmen zu beschleunigen, die die Treibhausgasemissionen aus dem Betrieb der Öl- und Gasindustrie und der Verwendung ihrer Produkte verringern und gleichzeitig den weltweiten Energiebedarf decken.Alle OGCI-Mitgliedsunternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, innerhalb des im Pariser Abkommen festgelegten Zeitrahmens Netto-Null-Emissionen in den von ihnen kontrollierten Betrieben zu erreichen und ihren Einfluss geltend zu machen, um dies auch bei den nicht von ihnen betriebenen Anlagen zu erreichen. 