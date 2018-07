OFS Capital: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie OFS Capital aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 27.07.2018 ein Kurs von 11,53 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von OFS Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 11,81 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen Mehrertrag in Höhe von 6,89 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: OFS Capital ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Asset Management) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,35 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,06 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die OFS Capital-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu OFS Capital vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 14 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 21,42 Prozent erzielen, da sie derzeit 11,53 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".