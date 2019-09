OFG: Das kann keiner glauben

Am 29.09.2019, 22:03 Uhr notiert die Aktie OFG an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 22.13 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses OFG auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. OFG liegt mit einem Wert von 10,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 55 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 22,78. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die OFG-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu OFG vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (28 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 26,47 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,14 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält OFG eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der OFG verläuft aktuell bei 20,15 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 22,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,88 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,52 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die OFG-Aktie der aktuellen Differenz von +2,88 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".